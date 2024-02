La llamada de Ricardo Gareca a Claudio Bravo para saber en qué condiciones está de cara a la primera nómina del argentino en la selección chilena, despierta el interés de otros jugadores, como Diego Sánchez.

El Mono llegó a Coquimbo Unido transformándose en un titular indiscutido con actuaciones importantes que llevaron al cuadro pirata a clasificarse para la Copa Sudamericana 2024.

Pero el arquero quiere más, y no lo esconde. En conversación con Las Últimas Noticias, Sánchez revela que quiere retornar a Juan Pinto Durán. “Jorge Sampaoli fue el que me llevó. Después eligió otros arqueros, pero no pierdo la esperanza de volver”, asegura.

Agregando que “a la selección deben ir los que estén en el mejor momento. Y yo soy de los mejores arqueros del campeonato hoy. Además le haría bien al plantel: soy de hacer buenos grupos internos y tengo varios amigos ahí”.

Diego Sánchez se ilusiona con un llamado a la selección chilena

El arquero está convencido de que si el Tigre Gareca lo llamara, cumpliría cabalmente. “Sería un aporte”, reitera.

En esa misma línea, el Mono argumenta que “trabajo duro y compito sin problemas. Creo que tengo derecho al sueño de volver a la selección”.

Diego Sánchez y el 2024 de Coquimbo Unido

Respecto a lo que será esta temporada para el cuadro Pirata, Diego Sánchez cuenta que “nuestra meta para este año mínimo es llegar de nuevo a la Copa Sudamericana. Tenemos un buen equipo a pesar de las bajas. Creo que podemos tener una buena actuación internacional y pelear cosas importantes en el campeonato”.