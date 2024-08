Cobreloa pasa por un duro momento. Las visitas a Unión Española y Universidad de Chile en Santiago dejaron un pésimo saldo para el equipo de Dalcio Giovagnoli, que perdió por 3-0 en Santa Laura y 4-0 en el Estadio Nacional respectivamente.

El gigante del norte quedó antepenúltimo con 21 puntos, a sola una unidad de la zona de descenso. Javier Parraguez viene regresando de una lesión, jugó en el segundo tiempo ante la U y le dejó un mensaje a los hinchas loínos en este complicado momento del club.

“Que confíen. Tenemos ilusión, confiamos, vamos a dejar todo para poder dejar a Cobreloa en Primera División. Es difícil con este tipo de resultados confiar, no te lo niego, pero tenemos la ilusión de hacer las cosas bien de aquí a que termine el Campeonato”, expresó el futbolista.

El delantero busca dar vuelta rápidamente la hoja para conseguir buenos resultados en el Zorros del Desierto: “Nosotros estamos siendo bastante enfáticos y nos vamos a enfocar rápidamente en nuestros partidos de local donde podemos ser fuertes y hacernos fuertes en nuestra casa”.

El ariete reconoció que se van con sentimientos negativos tras el mal resultado ante Universidad de Chile: “Hoy en día nos enfrentamos a un rival bastante fuerte que es el puntero del Campeonato y la verdad es que nos vamos con una sensación de mucha rabia, de mucha impotencia de no poder rescatar al menos un punto que era a lo que veníamos”.

Javier Parraguez busca una revancha en el próximo partido de Cobreloa

El futbolista se refirió a la mentalidad que tiene de no mirar la zona de peligro y poner el foco de alcanzar a los clubes que están más arriba en la tabla: “Esto es igual que una carrera, no miramos para atrás, miramos para adelante. Miramos al que va corriendo adelante de nosotros y estamos enfocados en eso. No pensamos en el descenso ni en nada de eso, pensamos en pillar a los que están en los puestos más adelante”.

Parraguez también se enfocó en el desafío más próximo de este martes a las 20:30 en el estadio Zorros del Desierto: “Tenemos una revancha rápidamente, a dar vuelta la página ahora el martes con Coquimbo y vamos a pensar en dar lo mejor para poder dejar a Cobreloa en Primera División”.

Cobreloa buscará salir de su mal momento ante Coquimbo Unido el próximo martes a las 20:30 en el estadio Zorros del Desierto (Foto: Photosport)

También aseguró que ya está rehabilitado de su lesión: “Ahora estoy afianzándome en lo físico. Venía de una contractura fuerte en mi pantorrilla y ya estoy 100 por ciento recuperado. Vamos a darle con todo y a tratar de ganar los puntos en casa”.