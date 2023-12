Huachipato fue el campeón de la Primera División 2023 en la última fecha y por tercera vez en su historia conquistó el cetro de ganador en el fútbol chileno. Todas ellas fueron en Las Higueras en Talcahuano.

La clave del éxito siderúrgico tiene nombre y apellido: Gustavo Álvarez. En un acierto de la directiva, el argentino fue ratificado el 15 de noviembre de 2022 como estratega de Huachipato y el 6 de diciembre del año pasado empezó a trabajar.

Las 7 semanas de pretemporada fueron fundamentales para cimentar una base de juego y siempre con una filosofía única. El equipo no se volvió loco, tampoco trajo a tantos jugadores. Apenas sumó a Mateo Acosta, Felipe Loyola, Yahir Salazar y Carlo Villanueva. El único que anduvo fue Loyola y recién en la segunda parte de 2023.

La primera clave de Álvarez fue articular un equipo con la misma base que peleó el descenso con Mario Salas. No le incrustó ninguna incorporación, pero sí potenció a futbolistas que venían de capa caída.

Felipe Loyola fue preponderante en la segunda parte del año de Huachipato (Photosport)

Álvarez es un tipo metódico, claro y con un discurso serio que conquistó a los futbolista. Su primera misión fue empoderar al capitán Claudio Sepúlveda y levantó a pilares del equipo como Cris Martínez. El mismo paraguayo reconoció que Mario Salas lo dejó agotado y que el estratega Álvarez lo levantó.

“Me ayudó a recuperar la confianza”, expresó Martínez en Cooperativa. Su trato siempre fue de una línea y no se guardó nada con los jugadores.

¿Qué hizo Huachipato y Gustavo Álvarez para lograr el título?

La primera clave de Huachipato fue mantener la base de jugadores. Eso es fundamental para conseguir la tercera estrella. Luego, el técnico en ningún momento se quedó con un solo sistema.

Durante sus partidos, Huachipato jugó con un 4-3-3; 4-4-2 y en el mismo partido mutó hasta un 5-3-2. La ductibilidad táctica fue clave en el equipo, ya que sus intérpretes jugaron en varias posiciones.

Igualmente, Huachipato rescató a pilares como Gabriel Castellón, Nicolás Ramírez, Sepúlveda, Javier Altamirano y Maximiliano Rodríguez. Ellos eran técnicos dentro de la cancha y nunca decayeron.

En la segunda parte, Huachipato tuvo el momento más bajo tras la partida de Javier Altamirano a Estudiantes LP en Argentina. Su nivel fue suplido por Brayan Palmezano, arremetió Gonzalo Montes, Loyola igual hizo lo suyo y Cris Martínez se comprometió con el discurso del equipo.

Jugar y ganar de visita: La clave del título de Huachipato

Huachipato fue el mejor visitante de todo el fútbol chileno en la temporada 2023 de la Primera División. El elenco de la usina consiguió un total de 29 puntos como forastero.

Un 50.8% de los puntos de los siderúrgicos fueron obtenidos fuera del Estadio Huachipato superando ampliamente a Colo Colo y a Cobresal en ese acápite. Ahí, con victorias brillantes ante la U a inicios de torneo o la final con Ñublense en Chillán marcaron la obtención del título.

Fuera de casa, los acereros consiguieron 9 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Además ganaron 4 de los últimos 5 partidos fuera del Biobío. En calidad de local, en la tabla anual, Huachipato fue tercero con 28 unidades atrás de Cobresal y los albos.

Los mismos a la pelea en Huachipato y sin refuerzos de renombre

Huachipato cimentó que sus titulares jugaran casi todos los partidos: Castellón, Gutiérrez, Martínez, Ramírez, Gazzolo, Jimmy Martínez, Rodríguez y Sepúlveda jugaron un promedio de 28 partidos.

No tener lesiones, no tener bajas por tarjetas fue fundamental. Sólo Sepúlveda se perdió duelos por expulsión al igual que Gonzalo Montes. El resto de titulares no cayó mucho en el juego brusco. Ahora habrá que ver cómo se rearman para 2024. Javier Sanguinetti es su nuevo técnico y varios partirán.