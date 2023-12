Cris Martínez es el gran goleador que tuvo Huachipato y fue clave su rol en el título de campeón del fútbol chileno. El delantero paraguayo marcó 12 goles y recuperó la confianza en sí mismo, luego de no ser tomado en cuenta por técnicos como Mario Salas.

El artillero aprovechó la ocasión en Cooperativa para tirarle flores en extremo al DT Gustavo Álvarez, quien llegó este 2023 a la Chilean Premier League y fue campeón de inmediato.

El artillero de la usina vanaglorió al máximo a Álvarez, quien está en la mira directa de Universidad de Chile y lo catapultó hasta para ser uno de los candidatos a la Selección Chilena.

“Gustavo vive para el fútbol y es una bendición que nosotros lo tengamos en Huachipato. Es un técnico increíble, uff, me quito el sombrero por él. Este, no va a ser su techo. Ojalá algún día sea tan valorado su trabajo acá en Chile, que llegue a dirigir a la Selección Chilena”, expresó Martínez.

Cris Martínez ve a Gustavo Álvarez como DT de La Roja (Photosport)

Incluso, Martínez se la juega toda para que Álvarez sea el sucesor de Eduardo Berizzo en la Selección Chilena por sobre la Universidad de Chile.

“El tipo tiene capacidad para dirigir la Selección por cómo estudia, por cómo vive el fútbol día a día. Sería excelente para Chile”, agregó Martínez.

¿Qué cualidades tiene Gustavo Álvarez para dirigir a La Roja o la Universidad de Chile en 2024?

Cris Martínez fue claro en una frase en la entrevista con “Al Aire Libre” al decir que “me ayudó a recuperar la confianza” en alusión a Gustavo Álvarez, quien es la sensación como DT.

Álvarez es buscado por la Universidad de Chile y el mismo Martínez dio algunas luces de lo que podría ganar el Romántico Viajero con su presencia en la próxima temporada.

“Qué tome la mejor decisión, no. Gustavo es un DT muy bueno y la verdad que al fútbol chileno le hace bien tener a un técnico como Gustavo. Es un técnico que saca lo mejor de sus jugadores, trabaja todos los días para el equipo, estudia a todos los rivales, no sólo se queda en lo que trabaja si no que su filosofia cambia y se adapta a todos los rivales”, detalló Martínez.

Las virtudes que podría ganar La Roja o Universidad de Chile con el arribo de Gustavo Álvarez como entrenador

Gustavo Álvarez llegó desde Perú y allá en Atlético Grau tenía el mismo discurso. El estratega argentino trabajó siempre igual y su frase que “el próximo partido es el más importante” se impregnó en el fútbol chileno.

Ante ello, Martínez valoró todas las cualidades de Álvarez y explicó al dedillo cómo se maneja el estratega en la interna de Huachipato con el fin de mantener motivados a sus jugadores.

“Nos muestra por donde podemos hacer daño al rival. Es un tipo que trata bien a los jugadores y que no le grita a los jugadores. El tipo cuando o lo estás haciendo bien te muestra con hechos donde estás fallando y en el día que te va a sacar te explica el por qué te deja en la banca. Eso es genera un buen clima entre nosotros. Cuando no lo haces bien te muestra con hechos que no lo estás haciendo bien. Es un tipo que trabaja”, terminó.