Cobreloa muestra una mejoría futbolística con Dalcio Giovagnoli. El equipo Naranja logró instalarse en semifinales de la zona norte de la Copa Chile tras empatar sin goles con San Marcos de Arica en el Zorros del Desierto y pasar con un global de 1-0.

“Sí, creo que quedó reflejado, tal vez no por el resultado. No sé si hubo merecimientos o no, en cuanto a poder ganar el partido, pero bueno creo que, en varios aspectos, desde lo físico el equipo sostuvo bien, desde lo técnico se lo vio mucho más preciso, tácticamente se estuvo ordenado, más allá que tuvimos algunos sofocones”, comentó el estratega

También destacó las chances de gol creadas: “Desde el juego creo que hubo, si bien no fue continuo, fue intermitente, hubo pasajes importantes donde hubo gestación y también no se pudo convertir lamentablemente, pero tuvimos varias posibilidades para por lo menos llevarnos otro resultado”.

El DT además se refirió al tema refuerzos y reconfirma que van por zaguero: “Creo que es un partido donde se pueden sacar conclusiones, lo del marcador central sigue en pie, sigue firme. Después tenemos que analizarlo a nivel cuerpo técnico el tercer refuerzo”.

Dalcio Giovagnoli asegura que sigue firme la idea de fichar un central en Cobreloa. (Foto: Photosport)

Dalcio Giovagnoli descarta traer un mediocampista y revela que quiere otro delantero en Cobreloa

Giovagnoli considera que están cubiertos en el mediocampo: “Por la parte media no creo que pase, hoy (Bryan) Ogaz hizo un muy buen partido, complementándose con (Luis) García, la entrada de Mario Sandoval. Tenemos los juveniles también que pueden llegar a ser una gran alternativa. Después tendríamos que definir”.

En ese sentido, dio pistas sobre la posición que buscan reforzar: “Creo que nos vamos a inclinar por un delantero más. Dadas las circunstancias que por ahí se generaron muchas situaciones, el equipo vulneró por bandas, por ahí a lo mejor necesitamos en determinado en momento, más allá de que el Plancha (Bravo) tuvo buena movilidad, necesitamos otro tipo de característica para lograr convertir, para trabajar más todo lo que es la parte de definición”.

“Eso me parece que ahí a grandes rasgos analizamos hace un rato entre el cuerpo técnico, pero seguramente en el transcurrir las semanas va a ir madurando”, complementó.

Javier Parraguez fue el primer refuerzo loíno en el mercado de mitad de temporada. Ahora van por un central y otro delantero que también pueda aportar con definición según indicó el DT.