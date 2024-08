Cobreloa está próximo a disputar un tremendo partido dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Loínos’ deberán viajar a Santiago para enfrentarse a la Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Sobre el presente del equipo, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN y se refirió al gran drama defensivo que tiene el equipo de Dalcio Giovagnoli, en la que con un llamativo dicho definió lo que es hoy en día el plantel de Cobreloa.

“Cobreloa debe ser el equipo, no solo por la cantidad de goles que le han hecho, sino que por la cantidad de situaciones de riesgo que le generan, por lo mal que defiende el equipo, es un equipo que fue conformado por el enemigo”, partió señalando Díaz.

Ya siendo más puntual, el ‘Tenor del Pueblo’ evidenció un gran problema que tiene Cobreloa dentro de su plantel y además, sacó al baile lo que es el momento del defensor Rodolfo González.

Cobreloa no ha tenido un buen presente en el torneo | Foto: Photosport

“No tiene lateral izquierdo, no tiene un lateral izquierdo de primera división, en el caso de Rodolfo González, González estaba en Cobresal y él sale de Cobresal porque ya cumple un ciclo y va a jugar al Ascenso a Cobreloa, donde se formó, perfecto, fue el líder y capitán”, explicó.

Finalmente, Díaz deja muy en claro con sus dichos que González hoy en día no está para jugar en la primera división y lo ejemplificó con un hecho que sucedió en el duelo reciente de Cobreloa ante Unión Española.

“Una cosa es que si hace tres años no estaba disponible ya para jugar en primera división, tres años más tarde con mayor razón no va a estar disponible, en el segundo gol como se come el amague, Cobreloa es un equipo que defiende de manera espantosa”, finalizó.