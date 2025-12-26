El fútbol chileno vive jornadas clave pensando en la temporada 2026, con un tema que mantiene a los dos descendidos del balompié nacional. Deportes Iquique y Unión Española esperan la resolución del reclamo presentado ante la ANFP para evitar sus respectivos descensos a la Primera B, un fallo que puede modificar el mapa del próximo Campeonato Nacional.

Mientras ambas instituciones afinan sus argumentos y miran con atención lo que ocurre en Quilín, en la ANFP ya tomaron una determinación respecto a los plazos. La dirigencia del fútbol chileno fijó una fecha concreta para entregar su veredicto, al menos en primera instancia, sobre la situación de “Hispanos” y “Dragones Celestes”.

Según información entregada por ADN Deportes, el directorio de la ANFP se reunirá el próximo martes 30 de diciembre, en plena antesala de Año Nuevo, para analizar los antecedentes y responder formalmente a los reclamos presentados por Deportes Iquique y Unión Española.

Unión Española y Deportes Iquique conocen fecha clave para conocer si seguirán o no en la máxima categoría.

La misma información indica que esta fecha ya fue comunicada a ambos clubes y que la resolución se haría pública durante esa misma jornada, lo que permitirá comenzar a despejar el escenario de cara al inicio del 2026 y la planificación de la próxima temporada.

La última jugada que planea Unión Española

En el caso de Unión Española, el ambiente es de máxima cautela. Desde Santa Laura ya dejaron en claro que, si el fallo del directorio resulta adverso, no descartan acudir a instancias superiores, incluso llevando el caso a la justicia ordinaria para intentar revertir su eventual descenso.

Todo este escenario se desarrolla en paralelo a otros hitos importantes del calendario. Uno de ellos es la publicación oficial del fixture del Campeonato Nacional 2026, un documento clave para clubes, jugadores y cuerpos técnicos.

De acuerdo al Cuaderno de Cargos suscrito con TNT Sports, la ANFP tiene plazo hasta el próximo 9 de enero para dar a conocer el calendario del torneo, el cual podría verse condicionado por la resolución que se adopte respecto a los reclamos de Unión Española y Deportes Iquique.

DATOS CLAVE

La ANFP fijó para el próximo martes 30 de diciembre la reunión de directorio donde se entregará el veredicto sobre los reclamos de Unión Española y Deportes Iquique.

Unión Española evalúa acudir a la justicia ordinaria en caso de que el fallo de la federación le resulte adverso y confirme su descenso a Primera B.