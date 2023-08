Momentos de apremio vivió el ex portero de Universidad de Chile, Miguel Pinto, durante un entrenamiento de Coquimbo Unido en el Complejo Las Rosas de la ciudad pirata.

Pues bien, en un hecho muy fortuito, el golero de 40 años recibió el impacto en su rostro, lo que lo dejó completamente nocaut y encendió las alarmas en la interna de la escuadra que dirige Fernando Díaz.

El portero tuvo que ser asistido de manera inmediata, con pérdida de conocimiento por un instante y pese a que salió del lugar por sus propios medios, no dejó de ser preocupante la escena.

Pasado ya el duro episodio es más, el propio jugador ha compartido algunas imágenes en redes sociales de cómo quedó su rostro, por tal razón, Pinto en diálogo con Las Últimas Noticias comentó lo sucedido y detalló el segundo a segundo de la escena que le tocó protagonizar.

“Fue el típico trabajo de definición con centros rasos. Uno como portero achica al primer palo y luego gira para atajar la definición. En uno de esos giros, el golpe del delantero al balón fue muy cercano y me llegó al rostro. Perdí el conocimiento y caí con la cara al piso. Son cosas que pasan. Menos mal que está todo bien y sin mayores lesiones. Ahora estoy en el procedimiento de observación por la contusión cerebral por la caída”, afirmó el ex mundialista con la Selección Chilena.

Continuando en su narrativa, el entretubos manifestó que de todas maneras, hubo un instante en que perdió la conciencia. “Habrá sido un minuto esa pérdida de conocimiento, y luego la molestia de la contusión y nada más, pero pude salir caminando hacia la clínica que tenemos acá en el complejo deportivo“, detalló el arquero.

Finalmente, el futbolista ratificó que es la primera vez que sufre algo con estas características. “Estoy acostumbrado a recibir pelotazos en el cuerpo y la cara, pero nunca me habían noqueado. Siempre hay una primera vez y agradezco que no pasó a mayores. Con la caída no hubo fractura facial ni pérdida de dientes. Ahora a recuperarme con tranquilidad”, cerró Pinto.

Así quedó el rostro del ex arquero de la U (Instagram)

¿Cuántos partidos ha disputado esta temporada Miguel Pinto?

Una compleja temporada ha vivido el ex azul, Miguel Pinto en Coquimbo Unido, ya que ha debido lidiar con la titularidad absoluta de Diego El Mono Sánchez, quien ha jugado prácticamente todos los partidos del año y en solo dos, ha sido el oriundo de Malloco el dueño de la portería del Barbón. Uno por Campeonato Nacional y otro en Copa Chile.

¿Cuántos títulos ganó en la U?

Debutó en el Torneo de Clausura 2002 de la mano de Víctor Hugo Castañeda a los 19 años. Tras eso, tuvo que mantenerse estoico ya que Johnny Herrera era el titular. De todos modos, su primera corona la ganó el año 2004.

Ya más consolidado y con la estelaridad garantizada desde hace unos años, su espacio se lo ganó e incluso con jineta de capitán alzando la copa del año 2009, siendo el segundo y último título que ganó con la U.