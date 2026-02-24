Colo Colo y Universidad de Chile protagonizarán un importante encuentro por la Liga de Primera, en el que ambos darán vida a los que será la edición 199° del Superclásico del fútbol chileno.

A días de lo que es este duelo crucial, se dio a conocer una importante información para ‘Albos’ y ‘Azules’, en donde se conoció al árbitro que impartirá justicia en este duelo.

Según informaron en Radio ADN durante esta jornada, el juez nacional que dirigirá el Superclásico 199° entre Colo Colo y Universidad de Chile será Cristián Garay.

Con esta designación, Garay dirigirá su cuarto Superclásico del fútbol chileno, en la que en su historial tiene dos igualdades sin goles y un triunfo en favor de Colo Colo, el que este fue precisamente el último duelo entre ambos equipos en el Estadio Monumental.

Garay dirigió el último Superclásico en el Monumental | Foto: Photosprot

En lo que va de este 2026, Cristián Garay le dirigió un encuentro a Colo Colo, en donde los ‘Albos’ cayeron por 3-1 en su estreno en este torneo ante Deportes Limache, mientras que a la Universidad de Chile no le ha dirigido partidos en esta temporada.

¿Cuándo es el Superclásico del fútbol chileno?

El duelo entre Colo Colo y Universidad se disputará este domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental

En Síntesis