Colo Colo y Universidad de Chile protagonizarán un importante encuentro por la Liga de Primera, en el que ambos darán vida a los que será la edición 199° del Superclásico del fútbol chileno.
A días de lo que es este duelo crucial, se dio a conocer una importante información para ‘Albos’ y ‘Azules’, en donde se conoció al árbitro que impartirá justicia en este duelo.
Según informaron en Radio ADN durante esta jornada, el juez nacional que dirigirá el Superclásico 199° entre Colo Colo y Universidad de Chile será Cristián Garay.
Con esta designación, Garay dirigirá su cuarto Superclásico del fútbol chileno, en la que en su historial tiene dos igualdades sin goles y un triunfo en favor de Colo Colo, el que este fue precisamente el último duelo entre ambos equipos en el Estadio Monumental.
En lo que va de este 2026, Cristián Garay le dirigió un encuentro a Colo Colo, en donde los ‘Albos’ cayeron por 3-1 en su estreno en este torneo ante Deportes Limache, mientras que a la Universidad de Chile no le ha dirigido partidos en esta temporada.
¿Cuándo es el Superclásico del fútbol chileno?
El duelo entre Colo Colo y Universidad se disputará este domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental
En Síntesis
- Cristián Garay fue designado por Radio ADN para dirigir el Superclásico 199° del fútbol chileno.
- El partido se disputará el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.
- Garay ha dirigido tres Superclásicos previos, con un saldo de dos empates y un triunfo albo.