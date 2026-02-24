En la antesala del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el periodista Rodrigo Herrera analizó el presente de ambos equipos y fue categórico al descartar favoritismos claros. En conversación con BOLAVIP, el comunicador aseguró que el torneo recién comienza y que todavía no hay diferencias sustanciales.

“Está muy claro que en este campeonato con cuatro fechas no hay ningún favorito, no hay ningún equipo que esté jugando en un nivel superlativo por sobre del resto”, afirmó Herrera, poniendo paños fríos a la discusión previa al choque de este domingo.

Sobre el presente del Cacique, que llega como puntero con 9 unidades, el periodista fue directo: “Colo Colo no tiene razones para agrandarse porque los partidos que ha ganado ha sido a rivales que siempre le gana y en el último minuto. Quizás lo mejor fue lo que hizo con O’Higgins, pero con O’Higgins que estaba pensando también en Bahía, entonces no hay razones para agrandarse”, sostuvo.

Rodrigo Herrera le quita favoritismo a Colo Colo de cara al Superclásico de este domingo frente a la U.

Además, recordó antecedentes recientes del pasado torneo para reforzar su postura: “Ya Ortiz tuvo una rachita de tres partidos ganados en noviembre del año pasado y no sirvió de nada”, lanzó, en referencia a un buen momento previo que no terminó consolidándose en resultados importantes cuando el ‘Cacique’ quedó fuera de copas internacionales el campeonato de 2025.

En esa misma línea, dejó en claro que este clásico será una verdadera prueba de carácter para el Popular: “Por lo tanto, este domingo vamos a ver cuántos padres son tres moscas. Eso es de lo que tiene que preocuparse Colo Colo, de demostrar ahora, porque a los que le ganó antes son los que le ganan siempre, todos los años”, apuntó.

Herrera también fue crítico respecto al rendimiento futbolístico del líder del torneo: “Colo Colo es puntero, pero no juega bien. La U, quizás la posición de la tabla es más sincera, pero ciertamente nadie se puede agrandar ni nadie tiene el triunfo asegurado”, analizó.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de cambiar su visión dependiendo del resultado: “Yo creo que Colo Colo podría pensarlo en candidato si le gana y le gana bien a la U, pero eso está por verse”, cerró el periodista, dejando el favoritismo en suspenso a la espera de lo que ocurra en la cancha.

DATOS CLAVE

Rodrigo Herrera descartó favoritismos para el Superclásico tras las primeras cuatro fechas del torneo.

El periodista señaló que Colo Colo lidera con 9 unidades pero aún no juega bien.