Deportes Concepción quiere ser el equipo sensación del 2026 y así lo demuestra con sus movimientos en el mercado de fichajes. La escuadra sureña tiene en la mira a una figura internacional.

¿De quién se trata? Durante la última temporada, representó los colores de Racing Club de Avellaneda. Sin embargo, no ha tenido mucho espacio en el elenco bonaerense.

Tal como reportó Olé, ese es el caso de Adrián “Toto” Fernández. El extremo de 24 años puede cambiar de rumbo en este libro de pases: el conjunto penquista está atento a su situación.

Sin embargo, hay un importante punto a considerar: la institución chilena no es la única que está tras los pasos del crack trasandino. Está siendo observado desde distintas latitudes de Sudamérica.

“Según le indicaron a este diario, tres de los clubes que preguntaron por Toto son Central Córdoba de Santiago del Estero, Deportes Concepción de Chile y Chapecoense de Brasil“, lanzó el medio citado.

Eso sí, habrá que esperar por la resolución final del cuerpo técnico de Gustavo Costas. Por el momento, el entrenador quiere mantener a Toto Fernández entre sus filas, aunque no es estelar indiscutido.

“Lo observan cada vez más adaptado a la Primera División. De todos modos, no fue declarado innegociable (…) Por eso, si llega una oferta tentadora para todas las partes, será evaluada“, cerró la información.

Según reportó el prestigioso diario Olé en Argentina, el conjunto penquista no está solo en esta carrera. La calidad del extremo trasandino ha despertado el interés en las ligas más competitivas del continente.