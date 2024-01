En tiempos de fichajes, es momento de hacer memoria con dolores

de cabeza. Refuerzos foráneos que llegaron a Colo Colo y que no dieron el

ancho. Son 20 futbolistas, donde seguramente concordaremos en muchos.

Este es mi orden, espero el tuyo en los comentarios.

20- Rodrigo López (URU/PAR) (2000): delantero, 17 partidos, 2 goles.

Nombrarlo es casi un capricho. Es que un delantero charrúa de 22 años,

que estuvo con el Torino en la B de Italia, daba para que el hincha se

motivara un poco. Y no pasó nada. El problema es que después pasó todo.

Campeón en Argentina con Vélez y Estudiantes, y campeón de la Copa

Libertadores con Olimpia.

19- Nicolás Blandi (ARG) (2020-2021): delantero, 21 partidos, 2 goles.

Cuando llegó a Colo Colo, paralelamente llegaron Joaquín Larrivey a

Universidad de Chile y Fernando Zampedri a Universidad Católica. Las

encuestas online preguntaban a quién de los tres les iría mejor y el albo

ganaba por paliza. Así le fue y se fue primero que todos. Mucha

expectativa con quien ganara la Copa Libertadores con San Lorenzo.

Nicolás Blandi entre los 20 peores fichajes en la historia de Colo Colo según Pelotazo (Photosport)

18- Javier Toledo (ARG) (2013): delantero, 16 partidos, 3 gol. Llegó

habiendo pasado por el fútbol ecuatoriano, saudí, brasileño, además del

trasandino obviamente. Se esperaban goles y llegaron pocos. Le hizo dos a

El Tanque Sisley en Copa Sudamericana, uno en Uruguay y uno en Chile, y

todo quedó rápidamente en el olvido porque en la fase siguiente los albos

quedaron eliminados con Deportivo Pasto. Dos rivales con poca historia.

17- Claudio Graf (ARG) (2010): delantero, 13 partidos, 5 goles. Venía de

ganar la Recopa y la Copa Sudamericana con Liga de Quito, por ende,

había ilusión para que acompañara a Esteban Paredes. Le anotó un

doblete a Curicó en Copa Chile, pero “no valió”. En que la diferencia de

gol no contaba. Colo Colo perdió 4-2 la ida, ganó 5-0 la vuelta y quedó

fuera por penales. Duró ocho meses porque lo desechó Diego Cagna.

16- Darío Lezcano (PAR) (2023-): delantero, 13 partidos, 4 goles.

Actualmente está en el plantel. Al inicio parecía bendito porque entraba

en los segundos tiempos y anotaba, pero cuando tuvo la chance de ser

titular no aprovechó la ocasión. Luego se sumó una lesión y ya recuperado

no era considerado por Gustavo Quinteros. Si uno trae un delantero

paraguayo es para hacerse expectativas y se destruyeron rápidamente.

Iván Rossi llegó con un cartel gigante, pero no rindió (Photosport)

15- Iván Rossi (ARG) (2019): volante, 8 partidos, 0 gol. “Mi fuerte es el

pase en la salida, el primer toque. Me siento cómodo de 5 tapón o puedo

ser doble 5 como se acostumbra en Argentina”, dijo en su presentación.

No vimos el fuerte. Con pasos por Banfield, River y Huracán, donde en el

último club jugó toda la temporada, se esperaba un mejor rendimiento o

al menos más minutos en cancha.

14- Carlos Salazar (COL) (2008): volante, 13 partidos, 2 goles. Ser

mediocampista cafetero y llegar al cacique después de Giovanni

Hernández es harta presión. La dirigencia confió en que la calidad se

mantendría y no fue así. Más allá de algún enganche exitoso o algún tiro

potente no dio el ancho. Para peor, tras Caliche, llegó a los albos Macnelly

Torres. O sea Salazar fue el jamón del sándwich mis parceros.

13- Darío Cajaravilla (ARG) (2004): defensa, 11 partidos, 1 gol. ¿Qué podía

tener un jugador de Aldosivi para aportar en Colo Colo? No lo sé. Alguien

se cautivó con un compacto en un CD del trasandino y lo trajo a Macul. Un

semestre duró en el Monumental. Lento en la marca, exceso de faltas. Los

hinchas en su momento lo apodaron “jajaravilla”. Pareciera mucho, pero

el fanático albo estaba podrido con un equipo que no rendía.

12- Javier Reina (COL) (2016): volante, 17 partidos, 0 gol. “El futbolista

colombiano siempre tiene buena técnica”, dijo en su presentación. El

problema es que no lo reflejó. Aunque también aclaró: “No me he tomado

la tarea de compararme con ellos (los ya mencionados Hernández y

Torres). Somos jugadores diferentes”. Ahí sí, eso quedó claro. No sé quién

se pudo haber fijado en alguien que venía de jugar poco en Corea del Sur.

11- Horacio Cardozo (ARG) (2012): volante, 8 partidos, 0 gol. Otro

desastre del equipo de scouting. ¿Quién puede fijarse en alguien que lleva

cuatro años y medio en el fútbol griego, en equipos de segundo orden?.

Estuvo un año en el cacique, jugó muy poco y luego de los albos se fue al

fútbol de Chipre, para luego volver a tierras helénicas. O sea, vino de

vacaciones a nuestro país.

10- Marcelo Verón (ARG) (2004): delantero, 12 partidos, 2 goles. Fue el

quinto refuerzo de ese año. Recordemos que el cacique venía de perder

dos finales contra Cobreloa y era urgente formar un plantel para pelear el

título. Bien gracias. Tiburón venía a reemplazar a Manuel Neira y le quedó

grande el desafío. Lo notable fue el currículum con el que llegó, pasos por

el fútbol: portugués, hondureño, tunecino, inglés, mexicano y español.

Fabián Castillo entra en la lista de peores refuerzos del fútbol chileno en el 2023 (Photosport)

9- Fabián Castillo (COL) (2023): delantero, 19 partidos, 2 goles. “Nunca

logré adaptarme al fútbol chileno”, dijo al partir del club. No descubrió la

pólvora, pero fue sensato, algo que siempre se agradece. Llegó como

solución para jugar de extremo izquierdo y nunca convenció. Titular en

siete partidos y sólo en uno jugó el duelo completo. Su sueldo de $ 50

millones de pesos ayudará a formar un mejor plantel para 2024.

8- Jorge Serna (COL) (2005): delantero, 15 partidos, 1 gol. El Camello le

hizo dos goles a Colo Colo con Independiente Medellín en la Copa

Libertadores 2003, en el que fuera el primer partido como profesional de

Claudio Bravo. Tras un paso infame por Italia, volvió al DIM y siguió

anotando. Pasó a Peñarol donde no le fue bien y llegó a Macul. ¿A qué? A

que le fuera peor que en el Manya. Lo que fallaba en el área…

7- Fabián Benítez (PAR) (2013): volante, 19 partidos, 1 gol. “En los

partidos entramos con miedo”. En años que Colo Colo no lo pasaba bien,

perdía partidos increíbles, que hasta tenía dominados, la dirigencia optó

por extranjeros que aportaran carácter al equipo. Y en ese sentido, un

paraguayo parecía ser una “sandía calada”. Un volante de quite con buena

campaña en Audax Italiano, pero que no pudo ratificarlo en Macul.

El Carucha Fernández no vio una, pero se ganó el corazón de los colocolinos

6- Adrián Fernández (ARG) (2004): delantero, 11 partidos, 1 gol. Volvemos

al tema del scouting. Si el cacique buscaba un goleador… ¿por qué lo iba a

encontrar en El Porvenir de Argentina que jugaba en la B Nacional? Eso sí,

el golazo que le hizo a Audax no se olvida. Tiró un centro, pero no es

culpa de Carucha que Eduardo Lobos estuviera mal parado. La gente coreó

su apodo ese día, agradecida de un tipo que ponía más ganas, que fútbol.

5- Damián Malrrechauffe (URU) (2013): defensa, 4 partidos, 0 gol. Cuando

llega un central uruguayo inflas el pecho. Te acuerdas de Montero,

Lugano, Godín. Sin embargo, la vida no es perfecta. Un jugador que duró

seis meses, que estuvo lesionado, que prácticamente no jugó y que se fue

por falta de oportunidades. Si un extranjero no juega en Chile, es porque

su nivel es muy bajo. No hay forma de defenderlo.

Alayes llegó con un gran cartel, pero casi no jugó en Colo Colo

4- Agustín Alayes (ARG) (2011): defensa, 2 partidos, 0 gol. Un histórico de

Estudiantes de La Plata, el cual ganó la Copa Libertadores, llegó al club

con la esperanza de afirmar la defensa. El problema es que ya tenía 32

años y con historial de lesiones. ¿Creerían ustedes que el cuerpo médico de Colo Colo lo había descartado a fines del 2009 por sus problemas en la

rodilla izquierda, donde tuvo rotura de ligamentos?. No se entiende.

3- Paulao (BRA) (1997): defensa, 0 partido. Este es un caso místico. Aún

recuerdo la Todofútbol 1997 (especial que hacía la Revista Don Balón con

todos los planteles del fútbol chileno) y aparecía el central brasileño. Por

lesiones no jugó nunca. Ningún partido por los puntos. Con pasado en

Cruzeiro, Gremio, Benfica (POR), Vasco y Atlético Mineiro era para confiar

en que llegaba un crack. Y llegó un fantasma.

Mathías Cardacio otro refuerzo fantasma de Colo Colo

2- Mathías Cardacio (URU) (2013): volante, 0 partido. Se inició en Nacional

en 2007 y por su calidad lo vendieron al Milan donde no le fue bien. Cuatro

años después, tras pasos por Argentina, México, Grecia y Brasil, llegó al

cacique. Tampoco jugó por los puntos, pero vistió la blanca del Colo Colo

B. Jugó cinco partidos, hizo dos goles y lo expulsaron una vez. A ningún

extranjero lo traen para jugar en el equipo B. Pésimo recuerdo.

1- Gino Clara (ARG) (2010): delantero, 4 partidos, 0 gol. El trasandino

tenía contrato e inscripción vigente con San Felipe al momento de

negociar con Colo Colo. No es broma. Como tampoco es broma que nunca

jugó en San Felipe. “Soy mas de ir por fuera, pegado a la raya, por la

derecha”, dijo en su presentación. Por fuera de la cancha habrá sido. De

los cuatro duelos que jugó, sólo uno como titular. Fueron 111 minutos por

los albos. Un paso sin pena, ni gloria.