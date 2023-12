Cris Martínez se coronó campeón del fútbol chileno con Huachipato. El paraguayo nacionalizado lleva 13 años en el país y levantó el título con los acereros de la Chilean Premier League.

Las grúas ahora están atentas a lo que pasa con el futbolista que marcó 12 goles en 2023 en la Primera División. A mitad de este año, Martínez fue sondeado por la Universidad de Chile según contó en su minuto Bolavip Chile.

El jugador ahora sabe que estará en la mira de los tres grandes sobre todo de la U y la UC, que siempre han tenido en la lista a Martínez para reforzar su delantera.

El delantero contó la verdad sobre su situación en Cooperativa. “Sí, me queda un año más de contrato y la verdad es que no le cierro la puerta a ningún club. Eso lo va a decidir Huachipato, la gente del club y yo he estado abierto a salir”, expresó.

Cris Martínez puede salir de Huachipato tras salir campeón (Photosport)

Incluso, el jugador dueño de la frase “vo, tení que ser Huachipato” fue claro en reconocer que “he tenido oportunidad para salir del club, pero sólo si era bueno para la institución. Si no acá también estoy contento”.

Igualmente, Martínez es claro al reconocer que “estoy contento acá, por todo lo que me transmite la gente que me tiene mucho cariño y donde voy la gente de Huachipato se me acerca”.

¿Cris Martínez quiere ir a jugar en un grande del fútbol chileno en 2024?

Huachipato disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores en 2024. Los grandes, por ejemplo, tendrán un grado menor para disputar torneos a nivel internacional. Colo Colo va como Chile 3 a la Libertadores, la UC jugará Sudamericana y la U sólo tiene el foco en el fútbol chileno.

Ante ello, Martínez reconoce abiertamente que “siempre trato de dejar todo por esta camiseta, pero si se da la posibilidad de salir obviamente que sí, la puedo tomar, pero de eso se encargará el club”.