Diego Rivarola se agarra con Pancho Sagredo y compañía por no hablar del triunfo azul: "Es intrascendente hablar de Arturo Vidal"

La victoria de Universidad de Chile sobre Colo Colo en el Estadio Monumental el pasado domingo sigue siendo tema, toda vez que los azules rompieron una larga racha de casi 23 años sin ganar en la casa del archirrival.

El Superclásico del fútbol chileno se tomó el panel de ESPN Chile, pero en vez de hablar del notable triunfo azul sobre Colo Colo, las miradas se centraron en las declaraciones y actitudes de Arturo Vidal. Esto último, no gustó para nada a Diego Gabriel Rivarola.

“Para mí no tiene ni sentido hablar del tema. Ese es un juego que para mí ya no corre, prefiero hablar de cómo ganó la U, de lo bien que lo hizo, lo que le faltó o qué le faltó a Colo Colo, pero esta situación es intrascendente”, dijo el ex atacante de los azules.

Rivarola no quiere saber nada más de Arturo Vidal. | Foto: Photosport

Bajo esa misma línea, Rivarola no quería saber más del King: “No me interesa hablar, prefiero hablar de que la U ganó en el Monumental, entendiendo la contingencia que para algunos es Arturo Vidal”, aportó.

En ese momento, Francisco Sagredo lo interceptó y le explicó que todo estaba ceñido según la pauta y la pregunta que le hicieron a Israel Poblete en conferencia de prensa, pero Rivarola contraatacó: “Obvio que es contingente, pero por la pregunta de los periodistas. Entiendo y creo que como canal deportivo debiésemos enfocarnos más en la cancha que en este tipo de declaraciones. No digo que es un error, cada uno lo toma como quiere, lo digo como lo siento”, señaló.

“No hemos hablado nada de la U, muy poco. Es lo que siento ante esta pregunta. Me es intrascendente lo que dijo Vidal, si hubiese sido jugador habría respondido, pero después en la cancha tienes que demostrar. Es más importante hablar de cómo ganó la U después de tantos años en el Monumental”, remató en el cierre.

El próximo partido de U de Chile y Colo Colo

Universidad de Chile recibe a O’Higgins el sábado 16 de marzo a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional, mientras que Colo Colo deberá moverse a la Región de Coquimbo para enfrentar a Coquimbo Unido el domingo 17 al mediodía.