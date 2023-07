DT de San Luis declasifica al Humberto Suazo del día a día: "No lo veo cerca del retiro"

Francisco Bozán a sus 36 años lidera un grupo de experimentados futbolistas en San Luis de Quillota que busca el ascenso a la Primera División. Entre ellos Humberto Suazo, histórico goleador chileno que a sus 42 años sigue mostrando vigencia.

“Lo de edad me pasa desde los 26 años cuando tomé Barnechea por primera vez en Primera División. De ahí en adelante fueron todos más grandes que yo y en algún momento voy a ser más grande que ellos en edad”, expresó el entrenador de los Canarios

En ese aspecto aseguró que buscaron armar un plantel de experiencia. “No tiene repercusión en relación a la edad. Sí tenemos sumamente claro el plantel que tenemos. Ustedes nombran a Humberto, pero en la confección se habló de traer jugadores de experiencia, Néstor Moiraghi, Federico Pereyra en la zaga, Mathías Vidangossy en la línea de volantes y arriba Humberto”.

El estratega mencionó la labor de Chupete. “Destaca mucho el de Humberto, con 42 años, jugando todos los partidos, siendo sumamente competitivo. Para nosotros como cuerpo técnico es un orgullo tenerlo, un honor poder dirigirlo, porque además de lo que ustedes ven en cada uno de los partidos, pero nosotros lo tenemos en el día a día”.

Humberto Suazo brilla con San Luis en la Primera B (Foto: Photosport)

Bozán no ve cercano el retiro del ex Colo Colo, Monterrey, entre otros clubes. “Es un jugador que tiene muchas ganas de ganar. No lo veo cerca del retiro, más allá de que la edad pueda decir que sí. Lo veo cerca de querer llegar a cada fin de semana compitiendo, tratar de hacer goles, tratar de hacer jugar al equipo, sin ese afán de querer dosificar su carga en la semana por su edad o experiencia”.

Para finalizar relató que Suazo se brinda por completo en las prácticas. “El tipo se entrega al 100%, es un ejemplo para los compañeros como también son estos otros compañeros que nombré que tenían mucha experiencia”.