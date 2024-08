Situación no cayó muy bien entre los hinchas del cuadro albo, quienes ven como los hijos del goleador, son de corazón azul.

Definitivamente, no por haber jugado en un equipo determinado, la familia va a conservar el aprecio y cariño en los colores que uno de sus miembros defendió con tanto ahínco.

Eso, ocurre en la familia de Humberto Suazo, donde si bien quedó marcado a fuego con el exitoso paso por Colo Colo, su familia viste y calza con mucho amor, la camiseta de Universidad de Chile.

Y ya sabemos que sus hijas gemelas, Grettel y Arantza juegan en Las Leonas y muchas veces, el atacante de San Luis de Quillota ha manifestado su agradecimiento por las instalaciones de la U y lo que brindan a las jóvenes.

Sin embargo, algo inesperado para los colocolinos ocurrió con Jesús Suazo, otro hijo de Chupete, quien compartió una especial imagen del pasado martes, día en que jugaron los universitarios ante Unión Española.

Hijo de Chupete: Un azul de corazón

En la fotografía, se ve al Chuy (como es conocido), sentado en la reja, haciendo el gesto de los hinchas laicos en el sector de la Tribuna Andes y acompaña la publicación con un círculo azul, otro rojo, con la leyenda “Se que voy a renacer”.

Desde luego, esto no debió caer muy bien en los seguidores albos, ya que pensaban que la familia Suazo mantendría su fervor por el Cacique, pero vemos que así no fue. Pero esto es fútbol y en eso, no se daña a nadie y nadie tiene la verdad absoluta.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este sábado 31 de agosto, Universidad de Chile visitará a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a contar de las 15 horas. El partido corresponde a la fecha 23 del Campeonato Nacional.