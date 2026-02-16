Colo Colo y Unión La Calera pusieron punto final a lo que fue la tercera fecha del torneo nacional, en donde los ‘Albos’ en un cierre de alto impacto, lograron imponerse por 1-0 gracias al solitario tanto de Maximiliano Romero en el Estadio Monumental.

Después de lo que fue este duelo, el entrenador de Unión La Calera, Martín Cicotello conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y se refirió a lo que fue la gran polémica del cierre del partido, por un penal que reclamaron de Joaquín Sosa a Matías Campos López, el que el árbitro desestimó.

“No la vi, le pregunté a Mati (Campos López) como la había visto él y él siente que lo tocan, siente el contacto y cae en el área”, parte señalando Cicotello.

Agregando más a esta situación, el estratega argentino manifestó que considera bastante extraño que a un jugada tan polémica, ni si quiera se hayan tomado el tiempo de conversarla y poder revisarla, en donde también señaló que tuvo varias discrepancias con el juez.

“Me extrañó que no la revise… pero bueno, son decisiones de los árbitros, me parece que hubo unos fallos no importantes, pero que yo estaba en desacuerdo con él”, declaró.

Finalizando, Cicotello explica que confía a ciegas en lo que le dijo su jugador tras este posible penal en el final del partido, el que sin duda terminó con mucha polémica por la jugada ya mencionada.

“Lo que me dijo el jugador es que sintió un contacto, no la pude ver y no puedo decir lo que pienso, pero solo lo que dijo el jugador”, cerró.

