Arturo Vidal se quedó con Matías Fernández sobre Jorge Valdivia. El King destacó a ambos jugadores, pero elige al 14. “¿Matías o Valdivia? El Mati. Para mí el Mati era más, el Mati era crack. Valdivia también. El Mago era cosa seria, pero para mí, el Mati“, expresó ante una pregunta en su canal de Twitch.

Jorge “Mago” Valdivia reaccionó a la elección del King. “La carrera de Matías es mucho mejor que la mía, pasó en Sporting de Lisboa, Milán, Fiorentina. Después fue a México y fue importantísimo, en el Villarreal. Es el mejor de América, uno de los pocos chilenos que lo pudo lograr”, dijo en el programa ESPN F90.

El 10 no quiso entrar en polémicas. “Una vez dije que me sentía el mejor 10 de Chile y fue bombardeado por todos lados. No voy a entrar de nuevo en esa dinámica”.

Quien brillara en Colo Colo y el Palmeiras respetó la opinión del actual futbolista del Athletico Paranaense. “Si Arturo lo dice, se respeta. Es algo personal”.

Valdivia insistió en que no quiere entrar en lo que sucedió cuando expresó su sensación de que él era el mejor 10 de la historia. “Lo dije en su minuto y me cayeron varios ¿Para qué entrar de nuevo en ese mismo conflicto?”.

**archivo** FUTBOL, U.ESPANOLA/COLO COLO. PARTIDO CAMPEONATO APERTURA 2006. JORGE VALDIVIA, DERECHA, CELEBRA SU GOL JUNTO A MATIAS FERNANDEZ. 11/6/2006 SANTIAGO, CHILE. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La crítica de Jorge Valdivia a la cobertura de las opiniones

Jorge Valdivia se refirió a un aspecto a nivel de medios de comunicación. “Hace muy poco el Trovador del Gol me hizo una entrevista. Justo me preguntó por Arturo Vidal y yo dije el mejor de todos los tiempos“.

“Hoy se genera en el periodismo como que yo le había cerrado la boca a Arturo Vidal, respondiéndole a él como que era el mejor, pero él no dijo que yo era el mejor. Es una tontera, pero lo ponen igual, innecesario”, menciona realizando una crítica a la cobertura.