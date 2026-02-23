Hace unos días, un nuevo y casi desconocido estadio del fútbol chileno se inauguró entre aplausos y con las tribunas repletas. Se trató del nuevo Parque Estadio Municipal ubicado en la comuna de Lautaro, en la región de la Araucanía, una infraestructura financiada por el Gobierno Regional y que busca fortalecer el desarrollo deportivo y comunitario en la zona.

El recinto fue completamente remodelado y está emplazado en un terreno cercano a los 76 mil metros cuadrados. Con una inversión que bordeó los $5,5 millones de pesos, se estima que el nuevo estadio beneficiará de manera directa a cerca de 18.700 habitantes, consolidándose como el principal espacio público para la práctica deportiva en la comuna.

El nuevo estadio de Lautaro se inauguró con el amistoso entre históricos de Colo Colo y D. Temuco (Facebook).

El gobernador regional, René Saffirio, destacó que este tipo de proyectos forman parte de una política orientada al desarrollo integral de niños y jóvenes. Según explicó, la práctica deportiva contribuye no solo a la salud física, sino también al rendimiento académico.

La autoridad también subrayó la importancia de generar espacios seguros y de calidad que fomenten la actividad física y reduzcan el sedentarismo. En esa línea, recalcó que la infraestructura permitirá fortalecer la vida comunitaria y el uso responsable del tiempo libre.

La jornada inaugural tuvo como broche de oro la disputa de un amistoso entre viejas leyendas de Colo Colo y un combinado histórico de Deportes Temuco.

