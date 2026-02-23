Lo que parecía un inicio de torneo tranquilo se encendió fuera de la cancha. En Calama no cayeron nada bien las recientes declaraciones de Pablo Aránguiz, quien tras el triunfo de la Unión Española ante San Luis, aseguró que el conjunto hispano es el equipo más grande de la categoría de plata.

La frase de Aránguiz fue directa: “Sin faltarle el respeto a los demás, creo que somos el equipo más grande de la división”. Estas palabras calaron hondo en el campamento minero, donde consideran que la historia y el palmarés de Cobreloa —institución que cuenta con 8 títulos nacionales y dos finales de Copa Libertadores— le otorgan un estatus superior en el fútbol chileno.

El que salió a responder las declaraciones del capitán de Unión Española, fue el histórico de Cobreloa, Washington Olivera, el que se río de las declaraciones del jugador hispano.

“Está soñando y si quiere seguir soñando hasta que se muera, allá él, qué se va a hacer”, disparó el Trapo.

Washington Olivera le contesta a Pablo Aránguiz

Para Olivera no hay dudas “el más grande es Cobreloa, para mí es Cobreloa, y eso que jugué en otros equipos en Chile, pero los 80 son todos de Calama, reconocidos en el mundo, Cobreloa fue el mejor nacional e internacionalmente”.

Para el crack uruguayo en Santa Laura “están heridos porque se fueron a la Primera B, y están nerviosos y los jugadores de fútbol no se dan cuenta y deben callarse la boca, más en un jugador experimentado como él”.

Duelo de Gigantes (Títulos en Primera):