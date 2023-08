Universidad Católica logró con sufrimiento una victoria ante Ñublense que le da respiro a Nicolás Núñez, pero el partido no estuvo ajeno a la polémica por los lamentables episodios que protagonizó la barra cruzada.

Los desórdenes de los hinchas cruzados, incluso, fueron tema dentro de la cancha según pudo captar La Otra Cámara de TNT Sports, en donde se muestra a Jaime García y parte de su cuerpo técnico discutir con Fernando Zampedri.

“Nos revisan hasta los autos, no podemos ni pasar botellas de agua y estos cumas pasan todo tipo de hueás, de todo, loco. ¿Quién entiende? A la familia nos revisan todo, las carteras, absolutamente todo”, dijeron.

La barra de la UC protagonizó nuevos incidentes. | Foto: Photosport

Pero la barra cruzada no fue el único apuntado por la banca chillaneja, ya que Fernando Zampedri también fue apuntado después de pedir un penal inexistente: “Es un piscinazo, no es penal y tiene que ponerle tarjeta amarilla. No puede tener tantas licencias el jugador de Católica”, apuntaron.

Los hechos de violencia en la galería sur del Estadio Santa Laura fueron consignados por el juez del compromiso en su informe arbitral, por lo que la UC podría enfrentar nuevamente severos castigos por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

¿Cuándo vuevle a jugar Universidad Católica?

Los cruzados saltarán nuevamente a la cancha este jueves cuando tengan que visitar a Unión Española en Independencia, compromiso vital para Nico Núñez para afirmarse en puestos de Copa Sudamericana.

