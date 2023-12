Este sábado quedó sentenciado el descenso de Magallanes a Primera B luego de perder por 3-2 ante Coquimbo Unido en la última fecha del Campeonato Nacional. Tras el partido en San Bernardo, el delantero Joaquín Larrivey dio la cara por esta desilusión en la Academia.

En conversación con TNT Sports, el experimentado goleador argentino se refirió a este complejo momento, luego de haber reforzado a los Carabeleros a mitad de año.

“Muy difícil, personalmente vine teniendo un desafío, creyendo. Nos faltó poquito, una lástima, llegamos a última instancia con posibilidades. Una lástima por toda la gente que acompañó, porque este es un club para disfrutar, de mucha familia. Una lástima no haber podido cumplir el objetivo”, comenzó diciendo.

“Esto es el fútbol, en Argentina tenemos los ejemplos más importante, de clubes que han resurgido de las cenizas después de descender. Hay que tomarlo como una amargura deportiva, pero el día de mañana a levantar cabeza. Se hizo lo que se pudo, se hizo lo máximo. Nos vamos con la frente en alto“, agregó.

Seguido, hizo un llamado a levantarse rápidamente para final de Copa Chile que deben jugar el próximo miércoles contra Colo Colo en Iquique: “A levantar, que ya el miércoles tenemos una final, para intentar dejarle un trofeo a esta institución“.

El lamento de Joaquín Larrivey y los jugadores de Magallanes tras haberse consumado el descenso a Primera B. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

El “palito” a Nicolás Núñez

En la instancia, Larrivey también se refirió a la forma en que Magallanes afrontó este torneo e hizo alusión al mal armado del plantel de inicios de año, cuando al equipo lo dirigía Nicolás Núñez, hoy en Universidad Católica.

“Se sacaron muy pocos puntos en la primera rueda. En la segunda rueda hicimos una buena cantidad de puntos, hubiéramos estado quinto o sextos en la segunda rueda. No se alcanzó, en un momento estuvimos afuera del descenso, nosotros creíamos que ha habíamos sacado la cabeza y venía todo bueno, pero el fútbol te demuestra que no está nunca nada dicho”, comentó.

“Pero no es una sola cosa, cuando te vas al descenso es un conjunto de cosas, de bajas de rendimiento por supuesto, seguramente habrá que hacer ‘mea culpa’ del armado en su momento, al inicio del Campeonato. La segunda parte fue muy buena, pero no alcanzó lamentablemente”, agregó.

La autocrítica de Joaquín Larrivey

Por otro lado, el ex Universidad de Chile se recriminó no haber podido estar en tres partidos claves por una lesión, que fue la primera que ha sufrido en sus 39 años.

“En lo personal me quedo con bronca de esos cuatro partidos que me quedé afuera, por una lesión, la primera lesión de mi carrera y me tocó en ese momento. Fue con Católica que perdimos inmerecidamente, después con Copiapó y después con Everton, que fue el único partido que nos pasaron por encima”, señaló.

Finalmente, dio a conocer su compromiso con el club y que ya expresó su deseo de seguir para el próximo año en Primera B.

“Después del partido con Colo Colo le manifesté al presidente que cuente conmigo, que la verdad confió en mí. Le manifesté mi intención de continuar en el proyecto que viene, independientemente de la categoría. Después de la final de la Copa calculo que se sentarán a hablar entre mi representante y el presidente y si están las ganas de continuar entre las dos partes, continuaré“, concluyó el Bati.