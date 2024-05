El pasado Clásico Universitario quedó en la historia no solo por el triunfo de la UC que le robó el invicto a Universidad de Chile o por la magistral chilena de Fernando Zampedri, sino que también por la cuestionable actitud de Nicolás Castillo al término del encuentro.

El delantero del cuadro cruzado no encontró nada mejor que, al término del compromiso, hacerles obscenos gestos a los hinchas de Universidad de Chile y seguir provocando después en Redes Sociales al clásico rival.

“Lo de Nicolás Castillo… cuál es el tema con él. Entró por Zampedri en el primer minuto de descuento, entró para hacer números y aguantar, para tener piernas frescas. No es tenido en cuenta como alternativa”, analizó Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong.

Castillo dejó la grande en el Clásico Universitario. | Foto: Photosport

Guarello explica por qué Castillo tiene las actitudes que tiene: “Uno se pregunta por qué tiene estas actitudes donde pareciera que realmente le faltaran palos para el puente. ¿Es tan tonto, tan básico, tan animal, tan mandril?”, dijo.

“Castillo no es un orate, el problema de Castillo no es que sea básico, mandril, el problema de Castillo es que la única manera en la actualidad de tener vigencia con la hinchada de Católica es con esto, porque futbolísticamente no le da”, complementó.

En el cierre, Guarello es claro y destroza al delantero: “Mientras hizo el par de goles no dijo nada, pero cuando tuvo problema físico y no podía jugar atacó a Fuenzalida, a Toselli. Lo que hace es clientelismo con el hincha de la UC más mandril, porque sabe que el termo lo va a proteger siempre”, remató.

La U y UC en la tabla

Universidad de Chile sigue como sólido líder del Campeonato Nacional 2024 con 28 puntos, mientras que Universidad Católica escaló hasta la tercera posición donde se ubica con 24 unidades.