Universidad Católica y Colo Colo jugarán este sábado en el Estadio

Santa Laura (17:30 horas) en una nueva edición de un clásico que convoca

muchos recuerdos.

Está el gol triste de Marcelo Barticciotto en 1995, Jorge Valdivia

diciendo a la cámara que Rubén Selman lo iba a expulsar en 2006 (cosa

que ocurrió), las finales por los títulos en 1997, 2002 y 2009, por nombrar

cinco momentos al azar.

Sin embargo, hay un sexto a desarrollar. Vamos al Apertura 2007. Ese torneo de 21 fechas lo pelearon el Cacique, los cruzados y Audax Italiano, y en la antepenúltima jornada, la UC visitó el Monumental. Ambos cuadros tenían 40 puntos y se sentía en el mbiente que el que ganaba sería el campeón.

Colo Colo se quedó con los puntos en ese controvertido partido

Fue victoria 2-1 para los locales con goles de Rodrigo Millar (15’) y

Humberto Suazo (28’), mientras Esteban Fuertes descontó para la franja

(66’).

Lo peor y lo más recordado vino post partido, más allá que había un

par de jugadores que estaban “en otra”. Cuando quedaban pocos minutos

para el término del encuentro Luis Núñez fue a pelear una pelota con

Arturo Sanhueza. Hubo forcejeos, manotazos y algún insulto. Daba la

sensación que eso no se quedaba ahí.

Cuando Carlos Chandía pitó el final el volante albo fue a celebrar al

centro del campo con los brazos levantados y el jugador cruzado lo fue a

buscar enfurecido. ¿La razón? “Me dijo que éramos una cagones, que nos

habían ganado. ¿Cagones? ¿De qué manera? Estuvimos cuarenta y cinco

minutos metidos en su arco. De cagones no tenemos nada”, dijo Núñez

tras el duelo.

Universidad Católica – Colo Colo: Bichi Borghi y el “pingüino”

Ya no era cosa de dos en la cancha. Eran personas de ambos planteles

separando y pegando. En ese contexto es recordada la pelea entre el

técnico de Colo Colo, Claudio Borghi, y el preparador físico de Católica,

Alejandro Richino. El “Bichi” le tiró un combo y consultado después por su

reacción dijo: “no permito que nadie me venga a insultar y menos un

pingüino”.

El momento de la pele entre Borghi y el PF de la UC

Los minutos pasaban y la situación no mejoraba. Del Solar fue a

hablar con Sanhueza, y según palabras del DT, a preguntarle “si se creía

guapo”. Lo encaró básicamente. ¿Y qué respondió el capitán albo? “Tú

cállate, peruano muerto de hambre”. La calentura iba en ascenso.

Núñez no conforme fue al camarín de Colo Colo. Quería pelear con

Sanhueza y se le escuchó decir: “te juro que si lo pillo en la calle, lo

mato”. Estaba fuera de sus casillas y ahí fueron claves Rodrigo Meléndez y

el PF del cacique, Hernán Torres. Con mucho esfuerzo, calmaron a “Lucho

Pato”.

“No me arrepiento de lo que pasó. Sanhueza supuestamente es un

jugador guapo. De guapo no tiene nada, porque en la cancha se ven los

guapos. No se ven diciéndote cosas. Estoy molesto con él, sigo de la

misma manera que estaba dentro de la cancha”, confesó Núñez.

Una pelea con sanciones para todos

Y lógicamente con todo este espectáculo el Tribunal de Penalidades

dio su veredicto: cuatro fechas de suspensión para Sanhueza y Borghi, y

dos fechas para Núñez y Del Solar. De esta manera los jugadores no

pudieron participar de la última fecha del campeonato (castigo con

desfase, para variar) y los entrenadores no pudieron estar en las bancas.