Emiliano Astorga pierde la paciencia y liquida a joven promesa de Cobreloa antes de recibir a la U: "Este no es un equipo amateur"

Cobreloa definió a su lista de citados para enfrentar a Universidad de Chile y una vez más Tomás Roco no está entre los nominados. A pesar de las altas expectativas que hay en Calama por la promesa del club, Emiliano Astorga no lo llamó para recibir a los azules. ¿Por qué decidió ello? El entrenador rompió el silencio y apuntó al profesionalismo que deben tener sus jugadores.

Así lo manifestó en conferencia de prensa antes de recibir a la U por el torneo local. Consultado por la figura de Tomás Roco, el DT de los loínos no titubeó. Para el entrenador, no basta con el talento del volante de 17 años, sino que espera algo más: que sea un futbolista profesional y no amateur.

“El mundo no está viendo qué hacemos nosotros y como funciona Tomás Roco. Acá estamos en un equipo profesional, en un equipo de Primera División. Hay que ser profesionales, sobre todo los chicos. Si se preocupan de ellos, no solamente de trabajar en el club, sino que en lo personal, van a tener la posibilidad de jugar”, comenzó indicando.

“No somos ciegos cuando vemos a un jugador que rinde bien y puede estar en el primer equipo. Es un equipo profesional, no amateur. Hay que ser responsable, cuidarse… hay muchos detalles en el fútbol que uno tiene que mirar. No es llegar, pescar un jugador y tirarlo a jugar”, agregó.

Emiliano Astorga le envió un mensaje a promesa de Cobreloa.

El recado a la joya de Cobreloa

Finalmente, Emiliano Astorga le envió un claro mensaje a Tomás Roco: si quiere jugar deberá madurar. Sin exhibir detalles de su comportamiento dentro y fuera de la cancha, el DT le recomendó seguir trabajando al novel canterano de Cobreloa. A pesar de reconocer su talento, no lo alineará en el equipo si no se sigue desarrollando.

“Él entrena con nosotros cuando está bien. Cuando no está bien no lo subo al primer equipo. Quiero jugar que estén con ganas y que vayan avanzando, que aprenden cosas positivas dentro del equipo. Tienen que llegar a ser buenos jugadores y buenas personas. Deben mejorar situaciones en lo personal. Soy enérgico en esas cosas. Tienen que llegar bien formados al primer equipo”, cerró.

Cuándo juega el equipo de Emiliano Astorga

El próximo encuentro de los loínos será contra Universidad de Chile. Se jugará este domingo 31 de diciembre desde las 18:00 horas.