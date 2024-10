El Clásico Universitario no solo quedó marcado por el triunfo de Universidad de Chile sobre Universidad Católica. Además de la remontada azul, el encuentro tuvo un vergonzoso episodio: la agresión del papá de Nicolás Castillo.

Durante el transcurso del partido, Luis Humberto Castillo emprendió contra Matías Garrido. El agredido resultó ser director técnico (dirigió a Deportes Rengo en 2023) y entregó su versión de los hechos.

En conversación con RedGol, comenzó indicando el porqué de la discusión. ¿A qué se debió? Todo comenzó con una llamada por teléfono, la que no fue tolerada por el padre del futbolista.

“Estaba mirando el partido y después del segundo gol de Universidad de Chile, llamé a mi sobrino para comunicarle y avisarle del gol. Luego lo volví a llamar para saber en qué minuto iba el partido, para poder retirarme”, lanzó.

¿Por qué? Explicó que “no fui en vehículo y no quería salir con toda la gente. En eso que le digo ‘me voy o no’, el tipo que estaba abajo me agarra del pantalón y me dice ‘ándate nomas’ y me empieza a decir garabatos”.

Luego, el momento en el que Luis Humberto le pegó. Nunca supo que era el papá del jugador de Universidad Católica. Entregó vergonzosos detalles del actuar del agresor.

“Empezamos a discutir, me quiso quitar el celular y cuando estábamos discutiendo me pega en la nuca y luego por el costado. La gente le gritaba cosas para calmarlo, pero a los minutos preferí irme del estadio”, confesó.

El padre de Nicolás Castillo le pegó a un hincha en el Clásico Universitario.

Denunció la agresión

Finalmente, aseguró que puso la constancia ante Carabineros. Sin embargo, entiende que pudo haber sido un mal día del padre del referente de la UC.

“Hasta el momento no he recibido disculpas, de mi parte estoy abierto. Somos seres humanos y nos equivocamos. Es una persona mayor y jamás lo iba a agredir. Mis padres me educaron con respeto”, cerró.