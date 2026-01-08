Universidad Católica agilizó sus movimientos en el mercado de fichajes y aseguró a un refuerzo para la siguiente temporada. ¿Lo curioso? Se formó en las series menores del archirrival, Universidad de Chile.

Y, consultado sobre su estadía en el cuadro azul, no la omitió. A pesar de vestir la camiseta del elenco precordillerano, nada lo hará olvidarse de su adolescencia y del club que lo hizo debutar profesionalmente. Es el caso de Bernardo Cerezo.

En conversación con AS Chile, el lateral derecho abrió su corazón ante la inesperada decisión que tomó. Salió de Ñublense de Chillán rumbo a San Carlos de Apoquindo.

“La verdad es que yo no desconozco mi pasado, estoy agradecido de cada uno de los equipos en los que estuve“, comenzó señalando sobre Universidad de Chile.

Luego, agregó: “Cada lugar por el que pasé me sirvió para tener más experiencia, pero mi presente y mi futuro está aquí en Católica y pretendo entregar todo lo que tenga. Sé la caja de resonancia que tiene este club”.

Bernardo Cerezo fue oficializado en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

¿Afectará su paso por Universidad de Chile?

Finalmente y ante la pregunta de cómo se tomarán los fanáticos de la UC su arribo, Bernardo Cerezo respondió sin temor alguno. Quiere ganarse el corazón de ellos a punta de rendimiento.

“A los hinchas de la UC solamente les puedo decir que daré todo de mí. Espero ir poco a poco ganándome su respeto y su cariño, con entrega, garra y coraje“, concluyó.

En resumen: