Ex jugador de los albos reacciona al pedido de Universidad de Chile para que se le resten tres puntos a Colo Colo.

"Es un chiste, lamentable": Coca Mendoza no se lo manda a decir con nadie a la U por querer ganar puntos en secretaría

La recta final del Campeonato Nacional 2024 está al rojo vivo, donde Colo Colo tiene la primera opción para se campeón, pero es asechado de cerca por Universidad de Chile que no le pierde pisada a los albos.

En los últimos días, trascendió que Universidad de Chile se hizo parte de la denuncia de Héctor Jona a los albos en el partido ante Huachipato, donde los azules buscan la resta de tres puntos al conjunto dirigido por Jorge Almirón.

Esta situación no le gustó para nada a Gabriel ‘Coca’ Mendoza, ex jugador del Cacique quien conversó con Cooperativa Deportes y no se lo mandó a decir con nadie a Universidad de Chile por buscar la resta de puntos para los albos.

En cancha, Colo Colo es el puntero con 63 unidades. | Foto: Photosport

“Es un chiste, qué puedo decir. Colo Colo ya lo ha ganado en cancha, ha demostrado que la segunda rueda de este torneo ha sido impecable, con sólo un empate y lo demás todos triunfos”, dijo el campeón de América en 1991.

Mendoza apunta a los azules: “En la U se lo farrearon ellos. Llevaban tantos puntos de diferencia y después de que nosotros lo habíamos pillado, con la frase típica ‘de atrás pica el indio’, buscar cosas que son extra futbolísticas para favorecerles en un torneo me parece de verdad un chiste, es lamentable”, sostuvo.

Lo cierto es que el martes 29 de octubre se sabrá la determinación del Tribunal de Disciplina, aunque, lo más probable, es que solo sea una multa económica para Colo Colo y no la resta de puntos.

Así se jugará la Fecha 29

Colo Colo tiene que recibir a Deportes Iquique el domingo 3 de noviembre a las 6 de la tarde, mismo día y hora en que Universidad de Chile saltará a la cancha para desafiar a Ñublense en la ciudad de Chillán.