Si alguien pensaba que la mala onda entre Joe Abrigo y Fernando Díaz terminó con el arribo del volante a Palestino, estaba totalmente equivocado puesto la disputa sigue, y se puso peor.

Resulta que los tricolores recibieron a Coquimbo Unido en La Cisterna y la apertura de la cuenta fue obra ni más ni menos que del ex volante pirata, el que por respeto a su ex club, no lo celebró, pero, miró a la banca visitante y al más puro estilo de Juan Román Riquelme, se tapo los oídos y miró al entrenador.

¿Una interpretación antojadiza? No. El propio Abrigo reconoció una vez terminado el partido que quedó igualado 1-1 “está claro para quién fue el gol (la dedicatoria), eso no es desconocido. Fue solo a una persona, no al club”.

Mucho más efusiva que el talentoso mediocampista, fue su esposa Blessing, la que subió una historia a Instagram con un fuerte mensaje a Nano Díaz con la foto de su marido: “Para ti viejo CTM”.

Esposa de Joe Abrigo no se lo manda a decir con nadie a Fernando Díaz

.

Fernando Díaz le baja el perfil al Topo Gigio de Joe Abrigo

Como era de esperar, el DT de Coquimbo Unido fue consultado por la dedicatoria de su ex dirigido a lo que prefirió pasar por alto.

“Yo ya dije lo que correspondía, ya está claro, paso lo que pasó, son cosas del partido. Lo más importante es preocuparme de Coquimbo”, cerró.