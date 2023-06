Pese a que Joe Abrigo es flamante refuerzo de Palestino para la segunda rueda del Campeonato Nacional, aún quedan heridas luego de su controvertida salida de Coquimbo.

El volante desmintió lo declarado por Fernando Díaz en Bolavip, donde el entrenador aseguró que era lamentable la partida del mediocampista y que contaba con él.

Abrigo conversó con LUN y entregó una versión diametralmente opuesta. “No es que me quería venir o salir del club. El técnico me pidió que saliera y uno tiene que acatar nomás. Me lo pidió, después me apartó del grupo en los entrenamientos, se dio así de un día para otro y lo de Palestino se resolvió en menos de 24 horas”, afirmó.

Joe Abrigo dejó Coquimbo Unido para sumarse a Palestino

El ex Coquimbo además asegura que no tenía intención de dejar el puerto, y su venida a Santiago le trajo consecuencias familiares.

“Les expliqué a mis hijos que ya no jugaré más con el pirata, lo entendieron a su manera, aunque no se quieren venir de Coquimbo. No querían cambiar de colegio, así que hemos decidido que sigan allá. Duele y cuesta estar lejos de la familia, pero hay que hacer el sacrificio. Más que todo por los niños, no podemos postergar su felicidad y no puedo ser egoísta”, cerró.