Cobreloa cumplió 47 años de vida con una trayectoria increíble en el fútbol chileno, dos veces subcampeón de la Copa Libertadores y ahora con un renacer en la Primera División.

Uno de los hinchas más acérrimos de Cobreloa que, además, fue la voz de la Selección Chilena y del cuadro loino como Paulo Flores en el aniversario de la institución realiza un potente “Top 10” de los mejores jugadores de Cobreloa.

En dicha entrega acá en Bolavip Chile: ¿Estará Alexis Sánchez? ¿Tendrá un puesto Charles Aránguiz? ¿Eduardo Vargas recibirá algún bonus track?.

“Florete” elige a los 10 más destacados en la historia loina.

¿Estará Alexis Sánchez? El ranking de los 10 mejores jugadores de la historia de Cobreloa

10. Mario Osbén

“No me puedo olvidar de Mario Ignacio Osbén, con el respeto que se merece Óscar Wirth o por ejemplo Nelson Tapia, otros buenos arqueros o de Ladislao Mazurkiewicz, uno de los 10 mejores arqueros del mundo, pero Mario Osbén fue algo fuera de serie. Llegó más maduro a Cobreloa luego de una lesión contundente que fue aprovechada por el Cóndor Rojas, que le quitó el puesto. Fue titular indiscutido en Cobreloa. Títulos en 1988 y 1992. Técnico de Cobreloa, que en paz descanse el querido “Gato Osben”.

9. Jorge Luis Siviero

“Un referente del área cuando Cobreloa traía sólo uruguayos. Él y el Trapo Olivera marcaron una época en el conjunto naranja. Fue nuestro primer goleador en un Torneo Nacional. Venía de ser goleador del torneo uruguayo y campeón de la Copa de Oro de los Campeones Mundiales con Uruguay. Esa categoría de jugadores traía Cobreloa y lo demostró en los años que estuvo con Cobreloa”.

Jorge Luis Siviero fue una de las glorias de Cobreloa en su historia (Photosport)

8. José Luis “Pepe” Díaz

“El extranjero más goleador de la historia. Indiscutido dentro de los jugadores del bicampeonato del año 2003-2004. Volvió en 2 oportunidades por el cariño que le tenía al club. Quiso ser técnico, quiso ser presidente del club. Un símbolo absolutamente de ese Cobreloa de las 4 finales. Goleador histórico de los extranjeros de Cobreloa”.

7. Eduardo “Mocho” Gómez

“Para mi gusto el mejor central de la historia de Cobreloa y el jugador con más categoría después de Elías Figueroa en la historia del fútbol nacional. El respeto que se merece Gary Medel, Fernando Astengo, Pluto Contreras, etc. Y no lo digo yo, si no que lo dicen mucho. Fue un virtuoso y si jugara en esta época jugaría en Europa partiendo desde un grande de Sudamérica como es Cobreloa”.

6. Juan Covarrubías

“Nuestro goleador histórico con 155 goles, tres veces campeón, llegó en 1984 y se fue al final de 1995, una categoría increíble, la zurda mágica, el ‘Copihue de Cobre’ como se le señalaba al gran Juanito Covarrubias. Una zurda increíble y llegó desde Green Cross de Temuco. Se ganó el corazón del hincha y una zurda inatajable, por eso es el goleador de Cobreloa”.

Juan Covarrubias -der- un goleador de raza que tuvo Cobreloa (Facebook)

5. Juan Carlos Letelier

“Uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol chileno. Un delantero de aquellos, que utilizaba mucho la ‘chuecura de patas’ que tenía Pedro González, el Tunga González, el Beto Acosta y ocupaba bien las caderas. Un goleador innato. En 1982 fue a la banca en España, teniendo que haber sido él centro delantero, porque era el mejor centro delantero que había en el fútbol chileno en ese momento con respeto a Carlos Caszely. Logró anotar frente a Argelia y anotó un golazo que fue uno de los mejores de Chile en la historia. Goleador nato en Cobreloa, tiene un puesto ganado”.

Juan Carlos Letelier fue un crack de Cobreloa en su historia (La Roja)

4. Mario Soto

“El gran capitán. Sin lugar a dudas, que nuestro primer capitán fue Guillermo Yávar en 1977 en Segunda División y cuando en 1978, Cobreloa hace el esfuerzo por un día de sueldo del Sindicato N°1 de Calama y trae desde Palmeiras, uno de los más grandes del continente y a nivel planetario, lo trae para que sea el gran referente por 9 años seguidos. El gran capitán indiscutido. El capitán con más partidos en Cobreloa, 3 veces campeón y el primero en levantar una corona para Cobreloa. Mundialista y elegido el mejor deportista del año”.

Mario Soto fue amo y gran baluarte de Cobreloa (Archivo)

3. Héctor Puebla

“El jugador con más títulos en la institución. Cinco campeonatos nacionales, una Copa Chile, el jugador que más años jugó de corrido en la institución de 1980 a 1996. Un jugador que más partidos tiene en el club. Todo un símbolo. Jugó en 5 ó 6 posiciones y en todas lo hizo bien. En un principio no era titular indiscutido, pero después fue titular donde lo pusieran era titular. Por eso, Héctor Puebla tiene esa connotación y por eso era el “Siete Pulmones”. Su fuerza física y su categoría con su buena técnica lo hacían ser un jugador completo para lo que era en ese instante el fútbol chileno”.

Héctor Puebla es uno de los cracks en la historia de Cobreloa (Archivo)

2. Marcelo Trobbiani

“Marcelo Trobbiani campeón del mundo en el 86. Si bien jugó muy poco, pero un jugador que fue destacado entre los 5 jugadores en la historia del fútbol argentino de los 80, que venían después de Diego Maradona. Estamos hablando de ese nivel, de esa categoría jugador que traía Cobreloa. Estuvo 2 años en Cobreloa, fue clave en la obtención del título de 1988, sus jugadas, por eso fue bautizado como Mandrake. Compañero de Maradona en Boca Juniors, una categoría en uno de los mejores estudiantes de la plata jugó con Russo, Ponce, Sabella y Trobbiani. Para mí gusto, además, el mejor extranjero que ha jugado en Cobreloa. La categoría y la clase, realmente increíble”.

Marcelo Trobbiani es ídolo y referente de Cobreloa (Photosport)

1. Víctor Merello

“Lo elijo como el número uno, porque fue vital durante 9 años en la institución, 7 años seguidos y después dos años. Su calidad técnica fue reconocida en el continente. El gran Tito Fouillioux lo bautizó como el “Chanfle de América”, un especialista con sus lanzamientos libres. Los goles más importantes en la Copa Libertadores los tiene el. Uno de los pocos futbolistas, como dijo Roberto Rojas, que lo dejaba parado y además un jugador que era completo. Tú sabías que cuando Merello tomaba el balón era una jugada de riesgo. Una falta tú sabías que era palo o era gol y muy pocas veces fallaba los lanzamientos penales. Reitero marcó una época increíble en el mejor Cobreloa de todos los tiempos”.

Víctor Merello -der- el mejor de la historia de Cobreloa (Juha Tamminen)

¿Por qué según Paulo Flores no están en el top 10 de Cobreloa jugadores como Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz?

Paulo Flores es eterno seguidor de Cobreloa y el relator e integrante de Bolavip Chile deja en claro que Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz “son tremendo, pero tremendos jugadores. Su calidad es indiscutible y aporte al fútbol chileno es innegable”.

Sin embargo, “Florete” da una razón de peso para dejarlos fuera. “Alexis, por ejemplo, jugó 15 ó 16 partidos. No más que eso en Cobreloa. Charles jugó algo más y Vargas también. Pero les faltó ganar algo importante y les faltó jugar más. Le faltó, quizás, marcar más diferentes con esta histórica camiseta”, terminó.