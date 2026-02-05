Todo listo para que arranque este viernes la fecha 2 de la Liga de Primera 2026 donde los denominados clubes ‘grandes’ buscarán su primer triunfo en el torneo nacional tras un dispar inicio en la primera jornada.

Mismo caso para el flamante campeón Coquimbo Unido quien tras caer sorpresivamente ante Universidad de Concepción (1-0) en el estreno del campeonato, este fin de semana irá en busca de la revancha ante Palestino, quien igualó 2-2 en la jornada inaugural.

El choque entre ‘Piratas’ y ‘Árabes’ será televisado por señal abierta totalmente gratis y en vivo por Canal 13 y todas sus señales en plataformas digitales.

Según dio a conocer la señal televisiva la transmisión del duelo contará con los relatos de Ignacio Valenzuela y los comentarios de Manuel de Tezanos.

¿Cuándo y a que hora juegan Coquimbo Unido y Palestino?

El choque entre Coquimbo Unido y Palestino por la fecha 2 de la Liga de Primera se disputará este sábado 7 de febrero desde las 12:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO por Canal 13?

El encuentro entre Piratas y Árabes se transmitido por la señal abierta de Canal 13 (13.1 digital) y por todas las plataformas digitales como 13.cl, Deportes 13, la señal 2 de T13 en Vivo y 13GO.