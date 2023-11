Chile sigue avanzando en el medallero de los Juegos Panamericanos 2023. Esto porque ahora fue Martina Weil quien sumó la octava medalla de Oro.

La atleta chilena logró superar los invoncenientes del clima en el estadio Nacional y ante una potente lluvia se llevó con comodidad la carrera de los 400 metros. Competencia que estuvo bajo la atenta mirada de su padre Gert Weil en la transmisión de TVN.

“Vamos Martina, los primeros ochenta metros a tope y luego a flotar”, avecinaba su papá, conocedor de este tipo de instancias ya que fue finalista del lanzamiento de bala en Seúl 1988.

Es que tal como lo indicó la joven marcó diferencias en su carril y con un tiempo de 51,48 segundos cruzó la meta antes que sus contrincantes para quedarse con su primer Oro, y el tercero de Chile en el atletismo.

Pero lo que llamó la atención fue la particular declaración de Martina tras conseguir el Oro, ya que todavía debe participar en una próxima competencia.

“Estoy preocupada porque mañana me toca correr la 4×100 y no sé como voy a dormir hoy a la noche. Estoy demasiado contenta con lo que hice hoy. Ver la cantidad de gente en el estadio significó todo. Todavía no logro dimensionar todo lo que conseguí hoy”, comentó entre risas.

El dato del Oro de Martina Weil

La medalla de Oro de Martina Weil se consiguió en el estadio Nacional y ocupando el carril número seis. Dato no menor y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

¿Qué tiene esto? Que su madre participó en 1992 en los Juegos Olímpicos de Barcelona y también en los 400 metros logró la medalla de bronce pero por Colombia. En dicha instancia la presea también la consiguió en el sexto carril. Dato que llamó la atención por estar bendecido para este tipo de competiciones.

Martina Weil tuvo su revancha

La corredora nacional había protagonizado una de las polémicas del año ya que no pudo competir en el Mundial de Atletismo que se desarrolló en Budapest, Hungría. Por un problema administrativo con la Federación Chilena su nombre no fue inscrito en la carrera de los 400 y 200 metros.