Santiago Ford se transformó en el héroe de la jornada en el atletismo. El deportista cubano nacionalizado chileno logró el séptimo oro en estos Juegos Panamericanos 2023 y emocionó al público presente en el estadio Nacional.

Con magistral presentación en el decatlón, coronó su jornada ganadora cruzando la meta de los 1.500 metros. El deportista de 26 años confirmó su ventaja en el lanzamiento de la jabalina y concretó su victoria en la última carrera. Lo que sumó un total de 7.834 puntos para subirse al podio.

De esta forma se transforma en el segundo chileno que gana el decatlón. Anteriormente ya lo había conseguido Hernán Figueroa en Buenos Aires 1951.

Pero más allá del oro conseguido sigue enfocado en su principal objetivo: los próximos Juegos Olímpicos. “Esto no para. Esto es el inicio de algo grande. Ahora quiero París”, aseguró.

La emotiva llegada de Santiago Ford

La historia de Santiago Ford conmovió a los chilenos que replegaron el estadio Nacional y corearon su nombre. El cubano dejó su país natal en 2018 cansado de la falta de oportunidades. Un camino que tuvo más de un inconveniente para llegar hasta Chile.

Primero se dirigió hasta Guyana. Después tuvo que cruzar la selva en una camioneta hasta Brasil. Luego pasó a Perú y entró a Chile por un paso ilegal. Lo que realizó caminando de madrugada y hasta arriesgando su vida al pasar por un campo minado.

Momento que marcó su vida y que recordó al momento de cruzar la meta. “Esos últimos metros me recordaron ese momento que entré caminando en la madrugada. Esto me demostró que esos pasos no fueron en vano”, recalcó Ford a Canal 13.

Cabe consignar que tras llegar a Chile tuvo que esperar hasta 2022 para lograr la carta de nacionalidad. Durante esos años tuvo que combinar su carrera como deportista y subsistir con otros oficios como guardia de una discoteca.