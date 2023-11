Fernando Solabarrieta no tiene paz y estrella dorada del Team Chile hace pebre al periodista en 10 segundos: "Se meten con la Isi, se meten con el atletismo"

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 están siendo una verdadera fiesta y el atletismo se ha robado las miradas en el Estadio Nacional, pero no es lo único que por estos días está en el centro de la atención.

Resulta que Fernando Solabarrieta, periodista y comentarista de estos Juegos Panamericanos para una señal televisiva, se le quedó el micrófono abierto y descueró a Isidora Jiménez, atleta del Team Chile.

Tras la medalla de plata conseguida en el día de ayer por el cuarteto de mujeres chilenas en la posta 4×100, Jiménez le hizo un gesto al comunicador. Minutos después, fue la mismísima Martina Weil quien le respondió al comunicador.

Weil descueró a Solabarrieta. | Foto: Photosport

“Lo que tenemos que aprender es que una mala carrera no hace un mal deportistas, uno puede tener un mal desempeño un día y eso no significa que el entrenamiento o el nivel no esté”, dijo la doble medallista panamericana.

En esa línea, no se lo manda a decir con nadie a Solabarrieta: “Espero que esto haya sido suficiente para toda esa gente que está hablando, que se de cuenta que a la Isi le queda, es nuestra y no está sola. Si se meten con la Isi, se meten con el atletismo chileno completo”, remató en diálogo con AS.

Polémicas más, polémicas menos, lo cierto es que Isidora Jiménez le terminó tapando la boca al comunicador haciendo una gran carrera junto a sus compañeras y Solabarrieta se llevó la crítica de todo el espectro deportivo.

Chile en el medallero

Chile se ubica en el séptimo lugar del medallero con 46 medallas; 8 de oro, 20 de plata y 18 de bronce que dan cuenta de unos gran Juegos Panamericanos de Santiago 2023 para la delegación nacional.

Se acerca el fin de los juegos

Este domingo 5 de octubre se bajará el telón de los Juegos Panamericanos para abrirle paso a los Juegos Para Panamericanos, fiestas que poco a poco comienzan a marcar el cierre de uno de los eventos deportivos más importantes en la historia del país.