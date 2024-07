Paulo Garcés cuenta con una gran carrera en el fútbol chileno. El Halcón brilló en O’Higgins de Rancagua y tuvo la oportunidad de jugar en los tres grandes del fútbol chileno: Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo Colo.

El oriundo de Parral estuvo tres temporadas en la Segunda División con Deportes Valdivia. Ahora, le toca ser uno de los líderes de Unión San Felipe, equipo que marcha colista de la Primera B con 8 puntos, consiguiendo cuatro unidades en los dos primeros compromisos de la segunda rueda.

Garcés fue clave, atajando un penal a Franco Ragusa en el empate del Uní Uní por 0-0 ante Deportes Recoleta en el estadio Leonel Sánchez Lineros. El Halcón relató con emoción su actual presente y confesó que estuvo muy cerca de colgar los guantes.

“Es lo que vine a hacer, cada vez que me requerían tratar de estar y obviamente muy contento. Llevaba tres años fuera, jugando en otra división, era muy complicado. Estuve a punto del retiro y mira los contrastes de la vida, hoy día estoy muy feliz, disfrutándolo día a día, independiente del lugar que estamos”, señaló en diálogo con TNT Sports.

“Lo estoy disfrutando llegar al camarín, disfrutar con los compañeros, disfrutar de esta profesión tan linda, esto es amor para mí. Entonces estoy satisfecho, contento y disfrutando el día a día en este campo de juego, que es lo más lindo que puede haber”, agregó.

También mencionó el espiritu que buscan darle junto al entrenador Damián Muñoz al equipo: “Es la idea, si confiaron en nosotros es por algo. Obviamente que nosotros tratamos de dar lo mejor cada uno en su pega. Hoy día gracias a Dios me tocó atajar un penal, creo que llevaba como unos cinco, seis años sin atajar un penal y cada vez que me necesiten ahí voy a estar, tanto adentro como afuera de la cancha. Estoy disfrutando del a día a día, disfrutando de esta profesión tal linda. Tenemos esa responsabilidad tan grande de sacar al equipo de donde está y creo que vamos por buen camino”.

También se refirió al penal que le atajó a Franco Ragusa en el final del primer tiempo: “A lo Paulo Garcés nomás, el árbitro dijo que no había rebote y me la jugué toda. Me miró siempre ese vertical y me fui con todo para allá. Tuve la fortuna de poder contener, que ayudó al equipo a poder llevar un punto”.

También emitió una emotiva dedicatoria: “Se lo quiero dedicar a mi señora, mis hijos, que son los que han estado siempre en las buenas y en las malas, más en las malas, fueron tres años muy difíciles, a mis padres, a mis hermanos, a toda esa gente que estuvo detrás mío cuando el teléfono no sonaba”.

Paulo Garcés convencido en que lograrán la tarea con Unión San Felipe

El Halcón reveló que buscan inculcar a los jugadores más jóvenes: “Había muchos jóvenes cuando llegamos, somos más o menos los que llegamos de un poquito más de experiencia y había que sacar la tarea adelante. Sumar, nosotros necesitamos sumar y hoy día se sumó. Obviamente que queríamos ganar, pero tenemos un rival que es muy complicado, un rival en su casa, con su cancha que la conoce muy bien, pero nosotros tratamos de darle esa energía de que se puede”.

También mostró su convicción en lograr la tarea: “Hay mucha gente que no confía que la vamos a sacar adelante, pero tengo el convencimiento pleno de que esta tarea la vamos a sacar”.