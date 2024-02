Ex jugador de Universidad de Chile que basureó a Arturo Vidal y Colo Colo ofrece sentida disculpa: "Me pilló en un mal día"

La llegada de Arturo Vidal a Colo Colo y su presentación en el Estadio Monumental se robaron la agenda del fútbol chileno la semana pasada, en donde un histórico ex jugador de Universidad de Chile reaccionó mal a una broma que hicieron en la presentación del astro del Cacique.

El piloto del helicóptero que transportaba a Vidal le dijo al King que no se veía el estadio de la U, momento en que Martín ‘Tíncho’ Gálvez aprovechó para repasar al ídolo albo en Bolavip Chile: “Un picante como Vidal no me preocupa lo que diga (…) dudo que haya terminado el cuarto medio. Hasta sospecho que muchos lo ayudaron a sacar el tercero y cuarto. No está al nivel de Universidad de Chile, donde somos otra raza y otro nivel de personas”, aseguró.

Arturo Vidal fue presentado con bombos y platillos en Colo Colo. | Foto: Photosport

La respuesta de Gálvez a Vidal se viralizó rápidamente y se llenó de críticas por el tono en que las hizo, situación que lo motivó a pedir disculpas públicas no solo a Arturo Vidal, sino que también a todo el pueblo colocolino.

“He pasado un mal día. Hago mis excusas públicas a Arturo Vidal por una pésima reacción de mi parte ante una atípica broma que me pilló en un mal día”, dijo a modo de excusa el ex jugador de los azules.

Las disculpas no solo se quedaron en el King y aprovechó de pedir perdón a los hinchas del Cacique que se puedan haber sentido ofendido, asegurando que “De paso pido perdón al pueblo albo por mi trato indebido para un ídolo nacional del fútbol chileno”, cerró.

Se acerca el debut oficial de Colo Colo y U de Chile

Colo Colo enfrenta este domingo a Huachipato por la Supercopa en el Estadio Nacional, mientras que Universidad de Chile debutará en el Campeonato Nacional 2024 el 18 de febrero en el mismo recinto.