Esta tarde está programada una reunión de directorio extraordinaria en Blanco y Negro, la concesionaria que controla el fútbol profesional de Colo Colo, para agilizar la búsqueda de los primeras contrataciones en el mercado de fichajes para el 2025.

Hasta el momento el Cacique es el único equipo de Primera División que no tiene incorporaciones, mientras que ha sufrido ocho salidas, donde las más destacadas son el goleador Carlos Palacios que partió a Boca Juniors y el arquero Brayan Cortés que está buscando opciones en el extranjero.

Los temas a tratar en la reunión de directorio de Blanco y Negro

Uno de los primeros temas a tratar esta jornada, en la reunión que comenzará a las 17:30 horas y será de forma telemática, es zanjar el futuro de Marcos Bolados y Erick Wiemberg, quienes son los últimos jugadores pendientes a renovar.

Si bien el delantero fue parte de las mediciones médicas y se unió a los primeros días de pretemporada, aún no firma su extensión. En tanto Wiemberg no se ha presentado, ya que no se ha resuelto su traspaso definitivo desde Unión La Calera.

Respecto al mercado en sí, se presentarán nuevas alternativas sobre la mesa para los puestos prioritarios a reforzar. Estos son un arquero, un defensa central de perfil zurdo, un volante creativo y un delantero.

Colo Colo debe definir si se queda o no con Erick Wiemberg. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Los nombres que aparecen en la carpeta de Colo Colo

Comenzando por el arco, quienes se mantienen en la lista son Matías Dituro y Keylor Navas, aunque en las últimas horas se volvió a hablar de la posibilidad que Brayan Cortés se reintegre al equipo.

En defensa hay dos candidatos chilenos que militan en México que son del gusto del entrenador Jorge Almirón. Uno es Nicolás Díaz del Xolos de Tijuana y se sumó este lunes Sebastián Vegas del Monterrey.

Para convertirse en el nuevo 10 de Colo Colo asomaba como opción Luciano Cabral que viene de pedir su salida del Club León, pero Independiente de Avellaneda se adelantó a la jugada y habría llegado a un acuerdo con el Grupo Pachuca.

La segunda opción, que también es compleja, es el argentino Claudio Aquino que se acaba de desvincular de Vélez Sarsfield, pero también es seguido de otros mercados potentes.

Claudio Aquino viene de ser campeón con Vélez Sarsfield en Argentina. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Otra alternativa sería el paraguayo Derlis González que actualmente juega en el Olimpia.

Mientras que en delantera, hay un nombre que ha tomado fuerza los últimos días. Se trata del uruguayo Salomón Rodríguez de Godoy Cruz, quien comparte representante con una figura del cuadro popular, Maximiliano Falcón.