Palestino encontró en Cristián Suárez un sinónimo de regularidad en la defensa y el mismo jugador así lo siente, pero no todo ha sido color de rosas en la vida de ‘Banana’, quien ha tenido una extensa carrera.

En conversación con Las Últimas Noticias, el jugador árabe contó las dificultades con las que batalla a diario, en donde la falta de confianza es una de ellas: “Nunca me creí el cuento de ser un buen jugador y eso me perjudicó”.

“Es que es algo que ha sido permanente en mi carrera. Hasta el día de hoy nunca pienso que jugué a gran nivel o que fui figura. Mi señora me dice a cada rato que debo ser más seguro, pero yo soy así y a esta altura no voy a cambiar”, complementó.

Suárez irrumpió en el fútbol chileno tras el tercer lugar en el Mundial Sub 20 de Canadá, donde fue fichado por el Corinthians de Brasil, pero prácticamente no jugó y ese paso por Brasil le quedó marcado en su carrera.

“Tomé malas decisiones en mi carrera y no lo supere. Hoy me arrepiento de eso (…) Cuando me fui a Corinthians. No debí irme, la pasé mal porque me llevaron los dirigentes del club y no el entrenador, así que no jugué casi nada”, revelól

“Deportivamente no fue una buena experiencia. Además, en lo personal también fue durísimo porque me fui sin nadie. Vivía solo en un departamento en Sao Paulo y me sentía abandonado”, confesó en el cierre.