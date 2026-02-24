Colo Colo y Universidad de Chile serán los grandes protagonistas de la Fecha 5 de la Liga de Primera 2026, toda vez que ambos equipos protagonizarán el Superclásico del fútbol chileno a disputarse en el Estadio Monumental este domingo 1 de marzo.

El Cacique dirigido por Fernando Ortiz llega con 9 puntos de 12 posibles y tres victorias al hilo, mientras que la U de Paqui Meneghini suma tres empates, una caída y se encuentra en la posición 12 de la tabla de posiciones.

La U llega con problemas al Superclásico. | Foto: Photosport

Uno que le puso la soga al cuello a Francisco ‘Paqui’ Meneghini fue Mauricio Illesca, recordado ex jugador de Universidad de Chile quien brilló a principios de los 90: “El técnico no ha encontrado el funcionamiento del equipo. Si a eso se suma que no consigue triunfos, todo se complica más”, dijo en diálogo con El Mercurio.

Acto seguido, Illesca ninguneó la racha alba de tres victorias y asegura que su juego no es nada del otro mundo: “Colo Colo no juega bien, pero llega con tres partidos ganados al clásico. Por ende, si la U pierde, creo que el entrenador debiese dar un paso al costado”, lanzó respecto al futuro de Paqui Meneghini en la U.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Colo Colo recibirá a Universidad de Chile este domingo en un partido que promete sacar chispas y, quien resulte perdedor, seguramente quedará tambaleando tras el encuentro.

