El Campeonato Nacional 2023 está al rojo vivo. Cobresal lidera con 53 puntos, seguido de Colo Colo y Huachipato, ambos clubes con 51 unidades. Óscar Lihn, exfutbolista campeón con la Universidad Católica en 1984, entregó su favorito para quedarse con el título de la Primera División.

“Creo que lo va a ganar Cobresal, ojalá y me gustaría porque es algo distinto y se lo merece porque han llevado el peso todo el año. Me gustaría y se lo merecen”, dice el exjugador en conversación con Bolavip Chile.

En ese aspecto, se refirió a especulaciones sobre el encuentro entre Cobresal que enfrentará a la Universidad de Chile. “Esas son tonteras, la U no se va a dejar perder porque necesita ganar”, expresó.

Además aseguró que el descendido Curicó Unido también tratará de dejar los puntos en casa ante los Albos en la última fecha. “Los jugadores siempre necesitan ganar. Salvo que estén en una situación no sé, Curicó descendido en el último partido con Colo Colo, pero igual van a querer ganar. Va a estar a estadio a lleno, sin tener nada que ganar y nada que perder. Los jugadores quieren ganar siempre”.

Regresando al encuentro que animarán Cobresal y Universidad de Chile a los 18:00, dejó claro que el equipo de Mauricio Pellegrino necesita los puntos. “Yo no creo en eso. Además la U necesita, si no está muy cómoda, necesita pelear. No creo en esas cosas”.

Óscar Lihn quiere que Cobresal de Gustavo Huerta de la vuelta en el Campeonato Nacional 2023 (Foto: Photosport)

El presente de la Universidad Católica

Óscar Lihn además se refirió al presente de la UC que viene de igualar 1-1 en su visita a Huachipato en Talcahuano. “Mi equipo está muy malo, a pesar de que mejoró el otro día”.

El exfutbolista considera que la institución no tiene un buen plantel en el primer equipo. “Malita, Católica ya no asusta a nadie. Pobre Nico Núñez no sabe dónde se fue a meter, si esto sin jugadores es muy difícil”.