Los coletazos del partido entre Universidad Católica y Colo Colo por la Copa Chile siguen. El rendimiento de ambos equipos fue paupérrimo, no salieron del 0-0 y dejaron en claro que la propuesta no fue la mejor, ya que no hubo demasiadas ocasiones de gol y el duelo fue lánguido.

Ya con el paso de las horas, el ex volante de los albos y del cuadro cruzado, Jorge Coke Contreras, entregó su veredicto sobre el discreto partido que protagonizaron dos de los elencos más importantes del fútbol chileno.

“Parece que a hasta los técnicos les pareció fome y pobre el partido, porque hicieron unos cambios de jugadores que son importantes para estos equipos. En eso se marcó lo desabrido que fue el partido”, dijo el Coke a Bolavip.

Jorge Coke Contreras -derecha- fue directo al decir que duelo entre Colo Colo y Católica fue un bodrio (Photosport)

El dueño de los tiros libres, de gran pegada, tanto en Colo Colo como en la Universidad Católica siente que hubo “poca creatividad de ambos equipos y a lo mejor mucho respeto. Eso es lo que quizás prevaleció dentro del partido“.

Poco para destacar

Contreras siempre mostró su nivel en las dos instituciones y sabe cómo se manejan dichas internas. Sin embargo, el Coke siente que este partido sólo fue para marcar el paso y no destaca mucho de lo ocurrido en uno de los compromisos más pobres de la temporada 2023.

“No, nadie me llamó la atención. Fue todo de marca, de evitar que el rival juegue y entonces eso provoca que ningún jugador pudiera destacar”, agregó.

En ese sentido, Contreras siente que el aporte al espectáculo fue nulo y que ambos elencos jugaron al “corre que te pillo”, nada más.

“Creo que la UC estudio mucho a Colo Colo y viceversa. La apuesta fue evitar que el rival jugara”, terminó.