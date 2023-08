Miguel Ángel Neira está acostumbrado a lanzar duros epítetos respecto al nivel del fútbol chileno. Una de las glorias de la Universidad Católica no se guarda nada tras el 0-0 ante Colo Colo por la Copa Chile.

El ex mediocampista cruzado, en diálogo con Bolavip, fue directo, al hueso y no dejó nada para la imaginación criticando destempladamente todo el nivel del compromiso.

“Fue un partido asqueroso. No puede haber futbolistas tan malos en los dos equipos. Un asco, un verdadero asco. El estado de la cancha y todo eso son excusas baratas. Acá, lo claro es que los hueones son malos y el árbitro debe ir preso también por malo“, disparó Neira.

Miguel Ángel Neira le reparte a los jugadores de la UC y Colo Colo (Captura TNT Sports)

¡Cuestiona a Gilabert!

El árbitro Francisco Gilabert también fue protagonista del partido entre la UC y Colo Colo al no sancionar un penal claro en favor de los albos, luego que Peranic derribara a Palacios.

Ante ello, Neira es claro en su concepto. “Insisto, al árbitro tienen que meterlo preso por malo. Cómo no cobra ese penal. A mí, me da lo mismo, está bien que no lo haya cobrado, pero ese penal cómo no lo cobra“, agregó.

Incluso, el exjugador de la UC también hace hincapié en el round de Burdisso con De Paul. “Imagínate, cómo un tipo agarra del cuello al arquero y no le hacen nada frente al árbitro. Fue una pichanga asquerosa, un asco de malo”, contó.

El ex seleccionado chileno remató con “de este partido no se rescata nada, pero absolutamente nada de los dos equipos. El 0-0 es merecido y esto está más que claro”.