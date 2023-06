“No sé si quieren que Cobreloa vuelva a jugar en la Primera División. Siento que acá hay algo más y alguien trama algo”, dijo la leyenda de Cobreloa, Óscar Wirth en conversación con el Late de Florete en RedGol. Todo esto a raíz de la definición que los loínos perdieron ante Deportes Copiapó el ascenso a Primera División.

Marco Antonio Figueroa se sumó a la reflexión. “Eso yo lo dije hace muchos años. Yo no estoy ahí, no sé lo que pasa. Cuando le metieron el 3-0 a Cobreloa ese día con Copiapó, apagué la tele, porque me dio rabia, porque me dio importencia”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

El Fantasma se declara fanático de los Zorros. “Me gusta el fútbol, soy hincha de Cobreloa hace mucho tiempo, aunque la gente no lo crea, mi hijo nació ahí. Me da tristeza todo lo que ha pasado en el club, todo lo que sigue pasando.”.

Figueroa extraña la esencia naranja de tener planteles potentes. “Todos los años tienes que armar un equipo y armas un equipo un equipo regulete, un equipo regular, con jugadores regulares. Cobreloa nunca en su historia tuvo jugadores más o menos, siempre tuvo jugadores buenos”.

Marco Antonio Figueroa habla de Cobreloa (Foto: Photosport)

Figueroa cree que hay algo en contra del equipo. “Toda esa tristeza, cuesta entenderla y cuesta poder decir tienen algo en contra de Cobreloa ¡Claro que tienen algo hace muchos años! pero ¿Quién lo pelea si los directivos no lo hacen? ¿Los jugadores? ¿Los técnicos? ¿Quién lo puede hacer? ¡No lo puede hacer nadie!”.

“Hay que tener paciencia y cuando se junten las pruebas mandarlas a la mesa, como nosotros lo hicimos en su momento, pero en su momento, no después de 4 o 5 años. Todavía me hablo con muchas personas en Calama, tengo grandes amigos. Hasta el de la frutería que lo echo de menos, porque me llevaba una fruta espectacular. Todo eso te duele y te molesta. Sigo viendo los partidos en vivo cuando se puede”, cerró.