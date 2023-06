Cobreloa marcha en la cuarta posición de la Primera B con 27 puntos y está a cuatro unidades del líder, La Serena. En 2022, los Zorros del Desierto pudieron volver a la elite del fútbol chileno, pero una goleada por 5-0 en Calama aún siembra dudas en directivos como Óscar Wirth.

El gerente técnico en el “Late de Florete” de RedGol manifestó que “no habíamos perdido nunca en el año y se dieron cosas muy raras que no sé como explicarlas. A los 10 minutos ibamos 2-0 abajo. Vi cosas raras. A los 30′ se hace expulsar un jugador (Axl Ríos) y este año forma parte del equipo que está en Primera. Raro”.

A raíz de eso, el ídolo de Cobreloa, Héctor Puebla reabre la herida y también lanza una durísima advertencia a raíz de las palabras de Wirth. “Hace 6 meses pasaron cosas muy raras y es sospechoso que hayamos perdido ese partido. Me quedan dudas y algo hubo, porque no se puede perder así“, arrancó el Ligua.

Cobreloa estuvo a 90 minutos de volver a Primera División, pero fueron humillados por 5-0 ante Copiapó y eso siembra dudas en ídolos como Héctor Puebla (Photosport)

La suspicacia de Puebla está aún inserta en el corazón de todos los hinchas de los Zorros del Desierto. Ahí, el Ligua fue directo con su mensaje. “No sé si quieren que Cobreloa vuelva a jugar en la Primera División. Siento que acá hay algo más y alguien trama algo”.

Otro que es apuntado con el dedo es Axl Ríos, quien fue expulsado en el minuto 30 ante Copiapó hace 6 meses. “Más dudas me quedan con eso. Creo que es gravísimo y lamentable que el fútbol se maneje así, pero perder por esa cantidad de goles, no. Algo tiene que haber habido ahí, no puede ser”, agregó.

El Ligua Puebla es uno de los ídolos históricos de Cobreloa repitió insistentemente y no cree lo que pasó hace 6 meses. “Algo raro hay, algo raro hay acá”, remató.