Matías Ballini es una de las figuras de Cobreloa y el volante sufrió una estafa que dio a conocer en las últimas horas. El argentino compró unos zapatos en una tienda online. Sin embargo, el transandino quedó pagando y a la espera de los elementos para jugar, pero simplemente no le enviaron el producto.

Ballini compró los zapatos en la tienda de Instagram “Sólo Fútbol” y con el paso de las semanas, el envío se retrasó. Finalmente, el futbolista dio a conocer que fue estafado en un monto importante de dinero y el jugador figura en el fútbol chileno cuenta su testimonio.

“Compré los zapatos por referencia de compañeros en la página de Instagram Sólo Fútbol. Hablamos lo más bien hasta que le pagué y después desapareció. A los dos meses me contestó que estaba mal de salud y que respondería”, expresó Ballini en diálogo con Primera B Chile.

Matías Ballini fue estafado por una tienda online y el jugador de Cobreloa ofrece demandas (Photosport)

Ballini es titular absoluto en Cobreloa, pero vive una compleja situación debido al incumplimiento del producto que el pagó hace varios meses. Por ello, el volante argentino se aburrió y dio a conocer su testimonio para que nadie más fuera estafado por dicha tienda.

“El dueño me dijo que en 15 días me respondía. Pasaron otros días, meses y nada. Por lo cual, en su perfil puse que lo denunciaría y me avisaran si alguien más había sufrido esta estafa, más de 20 personas se contactaron conmigo”, agregó el transandino.

El nuevo Robin Hood de Cobreloa quiere hacer justicia por lo ocurrido y deja en claro que “tengo los datos de esta persona y voy a tomar las medidas judiciales. No por el dinero sino para que no siga cayendo gente inocente”.