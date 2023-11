Tras años luchando por el tan ansiado ascenso a Primera División, Cobreloa logró esta temporada por fin su objetivo, lo que desató la euforia de los hinchas de Calama.

Esta situación trae repercusiones pues varios futbolistas que estuvieron en campaña del título de la Primera B no continuarán en la división de honor del fútbol chileno, tal es el caso de Matías Ballini.

El volante argentino arribó a la región de Antofagasta proveniente desde San Martín de Tucumán a comienzos de 2022 y rápidamente se transformó en una de las figuras del elenco loíno, pero esto cambió de un abrir y cerrar de ojos.

Y es que el propio futbolista confirmó en conversación con el medio Deportes 13 que no continuará la próxima temporada y reveló la llamativa forma por la que se enteró de esta noticia.

“Estaba en el gimnasio y mi mujer me mandó la noticia por Instagram. Estoy en Argentina. Dejé el auto con todas mi cosas en Calama, pensando que volvía. Ya veré qué hago”, partió diciendo el mediocampista trasandino.

“Entiendo la postura del técnico de no querer contar conmigo y la respeto aunque no la comparta. Esto es fútbol y no existen los merecimientos. Agradezco los lindos momentos que pude pasar. Me hubiese gustado jugar en Primera, pero no depende de mí. Tenía proyectos a futuro, pero esto es así y hay que aceptar ciertas cosas”, añadió.

Por último, Ballini enfatizó que “todavía no tuve contacto con nadie de Chile, pero tengo claro que si me llaman de Cobreloa volvería en cualquier momento”.

¿Cuáles fueron sus números en Cobreloa?

En su paso por Cobreloa, el mediocampista Matías Ballini disputó 64 partidos (5.140 minutos), registrando 7 goles y 2 asistencias.