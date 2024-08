El portero del León de Atacama reveló su amor por los albos. Lamentablemente para él, no logró vencer a los azules.

El partido entre Universidad de Chile y Deportes Copiapó tuvo una gran figura: Richard Leyton. El portero de los norteños tuvo un notable desempeño, aunque no logró cosechar los tres puntos y conseguir la victoria en nombre de Colo Colo.

¿Por qué de los albos? Es que a pesar de estar lejos de Macul, no olvida su paso por dicha institución. Fue hasta el Estadio Nacional con la ilusión de arruinarle la fiesta al archirrival de toda su vida, pero no lo logró.

En conversación con AS Chile, expresó su impresión sobre la caída 1-0 y detalló su historia de amor por los albos. Fue el nombre más destacado del León de Atacama en la derrota por la cuenta mínima.

“Hoy en día defiendo a Deportes Copiapó. Obviamente que no voy a dejar nunca de ser colocolino, es el club donde me formé. Pero hoy me tocaba defender esta camiseta”, indicó el portero de 37 años.

“Lamentablemente no nos llevamos nada. Sin embargo, estoy contento no sólo por el desempeño personal, sino también por cómo se plantó el grupo a pesar de todas las adversidades que tuvimos”, comentó.

Richard Leyton fue figura entre Universidad de Chile y Deportes Copiapó.

Su cariño por Colo Colo

¿Por qué le sigue guardando cariño al Cacique? No solo es hincha, sino que también se formó en el Estadio Monumental. Recuerda con amor su estadía en el cuadro popular.

“Me formé deportivamente. Obvio, hay muchos valores también. Agradezco a cada una de las personas que me dirigieron. Me tocó debutar en el club, así que le tengo un cariño enorme, tanto yo como toda mi familia. Es un pasado que jamás se va a olvidar”, expresó.

“Yo estoy muy contento con mi recorrido, más allá del lugar y en las condiciones que haya estado. Espero seguir manteniendo este nivel que me permita seguir jugando fútbol profesional”, cerró.