El 27 de octubre se vienen las Elecciones 2024 donde el padrón electoral deberá elegir alcaldes, concejales, consejeros regionales (CORE) y gobernadores regionales. Para esta ocasión hay varios exfutbolistas que apuestan por acceder a uno de estos cargos, como el otrora defensa de la Selección Chilena y mundialista Ismael Fuentes (43 años).

El oriundo de Villa Alegre ya hizo oficial su candidatura como CORE por el Maule Sur (provincia de Linares), la que fue aprobada por el Servel el pasado 9 de agosto.

Quien fue uno de los fijos para el entrenador Marcelo Bielsa en las Eliminatorias y luego en el Mundial de Sudáfrica 2010, tiene días ajetreados. En medio de todas sus actividades, atendió el llamado de BOLAVIP mientras se encontraba recorriendo la comuna de San Javier.

El Chupalla Fuentes, como le apodaron a lo largo de su carrera, tiene un gran arraigo por las tradiciones del campo. Desde su retiro volvió a residir en la zona y ahora busca formalmente entrar en la política.

“Voy independiente por la UDI”, cuenta en el inicio de la entrevista el ex zaguero con pasado en Deportes Linares, Rangers, Colo Colo, Jaguares de Chiapas, Atlas de Guadalajara y Universidad Católica, entro otros clubes.

Ismael Fuentes disputando un Superclásico con Colo Colo en 2004. (Foto: Instagram)

– ¿Cómo se gesta esta candidatura a CORE por el Maule Sur?

Salió por algo más personal, un reto más personal de poder ayudar a la gente de diferente manera. Siempre uno ha tratado de ayudar pero silenciosamente y ahora de poder ayudarlos con más recursos del gobierno regional y que puedan postular a proyectos, que no dejen pasar ningún proyecto del GORE, que es importante que puedan postular ellos.

– ¿Con qué necesidades se ha encontrado en la Región del Maule?

Muchas necesidades. Yo me manejo más en la parte rural, soy de Villa Alegre y he recorrido muchas partes. Ahora hay que tomar conciencia un poco que todavía la gente del campo no tiene alcantarillado, agua potable, la locomoción y la logística de traslado cuando hay algún enfermo no tiene las condiciones. Las ambulancias en las postas, en algunas no hay o están malas y eso toma conciencia a arriesgarse y tomar esta iniciativa de poder ayudar de otra manera.

– ¿Cómo ha sido la acogida de los vecinos y con las personas que ha podido compartir en el inicio de esta campaña?

Bien, muy bien, muy bonita acogida. De repende son muy cariñosos, porque siempre he estado por ahí dando vueltas por el campo, en diferentes sectores de la parte rural y se hace sentir el cariño. Los llamados telefónicos que siempre están.

– ¿Qué mensaje le intenta transmitir a la población?

Linda experiencia, en la charlas y todo, cuando uno va a trabajar con ellos se les inculca que no por ser gente del campo, de una parte chiquitita, si uno tiene un sueño puede lograrlo. Me tocó la posibilidad de jugar fútbol y con responsabilidad, con compromiso, pudimos lograr algo importante que es haber llegado a un Mundial y haber representado a la Región del Maule de buena manera.

Ismael Fuentes vistiendo la camiseta de Rangers de Talca, club en el que colgó los botines en 2017. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

El gran sueño de Ismael Fuentes como candidato a CORE

– Automáticamente a usted se le liga con el fútbol. ¿Hay algo relacionado a eso también en esta candidatura?

Ya estuve trabajando en otras municipalidades, encargado de deportes. Y así como el fútbol, el ajedrez, el tenis de mesa, el rugby o el deporte que sea, se le ha dado la misma importancia, la misma seriedad.

– De salir electo, ¿qué proyecto le gustaría incentivar en materia deportiva?

Para mí sería importante y sería un sueño tener un centro de alto rendimiento en la Región del Maule, para descomprimir un poco Santiago. Porque sabemos que acá en la región tenemos muy buenos atletas, pero no tenems las condiciones adecuadas para que ellos puedan ejercer el deporte que ellos mejor saben hacer.

La Selección Chilena y el lazo con el plantel de Sudáfrica 2010

– ¿Aún tiene contacto con sus compañeros de aquella Selección Chilena de Sudáfrica 2010?

Sí, todavía tengo contacto con ellos, con Claudio (Bravo), con Waldo (Ponce), con Pablo Contreras, con Arturo (Vidal), Gary (Medel), (Miguel) Pinto, con la mayoría. Así como se van retirando, tratamos de tener más contacto. Con Jean (Beausejour), con (Carlos) Carmona, con (Jorge) Valdivia tenemos contacto. Así que bonito, de repente nos podemos juntar en alguna actividad o algo y compartir, contar anécdotas, que es lo que más te queda en el fútbol.

Ismael Fuentes en el equipo titular de Chile vs Brasil por los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

– ¿Cómo ve el proceso de Ricardo Gareca al mando de La Roja? ¿Nos podemos ilusionar con volver a la Copa del Mundo?

Lo veo optimista. Lamentablemente no se dieron los resultados en la Copa América. Se está viendo un cambio, han tomado mejor actitud los jugadores jóvenes, y hay que sacar esa personalidad que los caracteriza y adueñarse del puesto. En la selección para poder lograr cosas hay que tener algo de mezquino, de afiatar un grupo que quiera lograr cosas. Y conversar en el camarín y comproterse, mirarse a la cara uno con uno para dejar el cien por la selección y por un país que ya se acostumbró a ganar con su selección, que cada vez les va a exigir más.

– Para finalizar. ¿Hace falta un club de la Región del Maule en Primera División?

Más de seguro. Apoyamos a (Deportes) Linares que está en Segunda, también a Rangerito (Rangers de Talca) y a Curicó (Unido) que están en Primera B. Ojalá el próximo año podamos tener un equipo de Primera, para disfrutar también el fútbol chileno en Primera División.