El Campeonato Nacional 2026 o mejor dicho La Liga de Primera, sigue su marcha y para esta cuarta jornada ya se confirmó cuál será el encuentro que llegará a todos los hogares del país sin costo adicional.

En una tradición que busca acercar el torneo local a la audiencia masiva, el duelo de campeones entre Huachipato y Palestino ha sido el elegido para la pantalla abierta.

El partido está programado para este sábado 21 de febrero en el Estadio Huachipato. La acción comenzará al mediodía (12:00), abriendo la jornada sabatina con un choque de estilos entre dos escuadras que necesitan sumar para escalar en la tabla de posiciones.

Huachipato y Palestino van por TV abierta

Dónde ver el partido (TV y Streaming)

La transmisión liderada por Canal 13 estará disponible en múltiples plataformas para asegurar la cobertura nacional:

Televisión abierta: Canal 13 (Señal 13.1 digital).

Canal 13 (Señal 13.1 digital). Plataformas digitales: Sitio web 13.cl, aplicación Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

Sitio web 13.cl, aplicación Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo. Televisión pagada: Como es habitual, TNT Sports mantendrá la emisión para sus suscriptores en alta definición y definición estándar.

Un duelo con historia

Este partido corresponde al tradicional enfrentamiento entre equipos que han sabido levantar el título nacional. Mientras los locales buscan hacerse fuertes en Talcahuano, el cuadro “Tino Tino” llega con la misión de rescatar puntos como visitante en un reducto históricamente difícil.